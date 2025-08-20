Castelldefels informa sobre qué hacer en caso de encontrarse una tortuga en la playa: "Estamos en temporada de nidificación"

Ante la posible llegada de tortugas a las costas de Castelldefels (Baix Llobregat), el Ayuntamiento ha decidido emitir una serie de consejos de cara a los vecinos y visitantes que aterrizan en la ciudad. "Estamos en temporada de nidificación de tortugas marinas y, por ese motivo, se alerta a las personas usuarias de la playa. En caso de localizar una tortuga marina, ver crías, un nido o encontrar el rastro, debe llamarse al 112 y alertar de la presencia de estos animales", apunta el consistorio en un comunicado.

El ayuntamiento insiste en que también es importante no molestarlas. Es decir, no se las debe tocar, ni tomar fotografías con flash o situarse en el campo de visión de la tortuga. "De hecho, molestar a las tortugas en el momento de la reproducción es un delito", advierte el consistorio.

La tortuga marina más común en nuestro litoral es la conocida 'tortuga boba' (Caretta caretta). "Es una especie amenazada y catalogada en el mundo como vulnerable. En los últimos años, se ha detectado la presencia de estos animales en las costas catalanas mientras intentan completar su reproducción", recuerda el ayuntamiento.

Una población en riesgo

EL consistorio castelldefelense apunta que la población de la tortuga boba ha tenido un bajón importante y se encuentra amenazada debido a la sobrepesca, los encontronazos con barcos, el cambio climático y la contaminación. "También se considera una especie con una mortalidad juvenil muy alta, ya que se estima que sólo una de cada 1.000 crías llega a la edad adulta".

En la última década, se ha observado un aumento en los episodios de reproducción de la tortuga boba en Catalunya y en el Mediterráneo occidental. Esta campaña de información, sensibilización y coordinación del voluntariado para la custodia de nidos de tortugas marinas está liderada por el Departament de Territori, Habitatge y Transició Ecològica y coordinada por la Fundació CRAM.