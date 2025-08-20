La oposición a Collboni pide resolver altercados y averías en un bloque de pisos públicos del Besòs

La oposición al ejecutivo del PSC en Barcelona ha reaccionado reclamando respuestas para resolver los problemas de vandalismo y averías habituales que mortifican a vecinos de una promoción de titularidad municipal con 54 pisos públicos en el barrio del Besòs i el Maresme. A raíz de publicarse los testimonios de los afectados en EL PERIÓDICO, Junts, Barcelona en Comú y ERC han anticipado que interpelarán sobre el caso al distrito de Sant Martí y solicitarán soluciones para tratar de que se ponga remedio a las molestias que algunos inquilinos manifiestan. El PP hará lo propio en las próximas comisiones municipales del ayuntamiento y habla de "falta de mantenimiento de las promociones de vivienda pública en Barcelona", de lo que responsabiliza al alcalde, Jaume Collboni. "Como casero, es un auténtico desastre", censura el líder popular, Daniel Sirera.

El Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona (IMHAB), que depende del consistorio, admite “situaciones de incivismo e inseguridad” en la finca del Besòs, habitada desde 2023. Entre otras adversidades, los vecinos mencionan el exceso de calor que soportan por falta de sistemas de refrigeración, la presencia reciente de plagas, la presunta venta de droga en la escalera, trastadas diversas -heces y bolsas de basura arrojadas en espacios comunes, entre otras- y los pagos que deben asumir para reparar incidencias en suministros e instalaciones.

El grupo municipal de Junts ha registrado un ruego en que apremia al concejal de Sant Martí, David Escudé, y al gerente del distrito, Josep Garcia Puga, a abordar las incomodidades que se denuncian. En el escrito presentado por la consejera Maria Arenillas, los nacionalistas instan al gobierno local a que “tome las medidas urgentes y necesarias para encontrar solución a todos los problemas de convivencia, inseguridad e incidencias de obra que sufren los vecinos de la finca de viviendas públicas”, ubicada en la calle Lluís Borrassà.

El Instituto Municipal de Vivienda admite "situaciones de incivismo e inseguridad" en el edificio

Junts advierte que los inquilinos padecen “un auténtico calvario de incidencias de obra, incivismo y amenazas” y remarca que “se han quejado repetidamente al IMHAB para pedir ayuda y soluciones a sus reiterados problemas, sin encontrar remedio”. La formación también reprocha que el organismo municipal de vivienda “tampoco ha arreglado los problemas técnicos de construcción que sufre la obra”. "El gobierno Collboni ni construye vivienda social ni sabe gestionar su propio parque residencial municipal", arremete el líder de Junts, Jordi Martí.

Visita y denuncias

Los Comuns también se han interesado por el caso. El grupo municipal tiene previsto que las concejalas Carolina Recio y Lucía Martín visiten el inmueble en septiembre para observar de primera mano en qué estado se encuentra y hablar con la vecindad.

Además, el portavoz de Barcelona en Comú en Sant Martí, Alejandro Guerrero, explica que requerirá al distrito que precise “si ha utilizado sistemas de mediación” para apaciguar circunstancias que generan conflictividad en la escalera. El consejero cita en concreto al Servicio de Prevención, Intervención y Mediación en Viviendas Públicas del ayuntamiento, “creado en el anterior mandato”, recuerda. Además, Guerrero quiere saber “qué ideas tiene el gobierno para mejorar la convivencia en esta tipología de bloques”.

Una vecina asomada a un balcón del bloque de vivienda pública donde se denuncia incivismo y averías, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

ERC anticipa que también pedirá explicaciones al distrito y el instituto de vivienda para que concreten qué medidas se han tomado hasta ahora y cuáles se prevén para solventar los inconvenientes. "El IMHAB no puede permitir la degradación por falta de mantenimiento o incivismo y conductas delincuenciales en sus inmuebles", esgrime la consejera portavoz de los republicanos en Sant Martí, Lourdes Arrando.

Los vecinos piden que se contrate a un conserje o se instale videovigilancia para atajar el vandalismo

El IMHAB ha interpuesto cuatro contenciosos en los juzgados para recuperar la posesión de domicilios en el edificio que vincula con los percances que alteran a la comunidad. Arrando apremia a "agilizar" esos procedimientos judiciales y "garantizar la seguridad mientras no se resuelven".

"Casa de los horrores"

En el PP, Sirera acusa al consistorio de "dejar abandonados" a los inquilinos y le urge a "actuar de inmediato para evitar más conflictos y posibles okupaciones". "No puede ser que una promoción, inaugurada hace apenas dos años, se haya convertido ya en la casa de los horrores para unos vecinos que tanto lucharon para conseguir una vivienda digna", reprocha.

El popular afirma que "el ayuntamiento conoce perfectamente el problema, pero no hace nada para atajar la situación de incivismo e inseguridad". Los residentes han reclamado que se contrate a un conserje o, en su defecto, que se coloquen cámaras de seguridad. "Es imprescindible dotar al edificio de un conserje que prevenga y actúe", opina Sirera, que aboga también por "reforzar la presencia y el control de la Guardia Urbana en la zona".

Sirera sostiene que "lo que ocurre en el Besòs i el Maresme se repite en otros bloques" de Barcelona. "Es un despropósito que no puede continuar", postula.