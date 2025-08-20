Según Idealista
Barcelona es la provincia donde más se encarece la compra de un piso si tiene piscina: un 163%
Europa PressEuropa Press
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet. Consolidada como una de las mayores agencias del país,8 difunde mayoritariamente en castellano durante las 24 horas del día y cuenta con corresponsalías en todas las comunidades autónomas de España.
Adquirir un piso con piscina es en España, de media, un 91% más caro que comprarlo sin ella, según un estudio publicado este miércoles por idealista. En este portal inmobiliario un tercio de los pisos en venta anunciados en España dispone de piscina.
Por capitales, la diferencia de precio entre pisos con piscina o sin ella es mayor en la provincia de Barcelona, donde comprar un piso con piscina sale un 163% más caro. Le siguen Teruel (+147%), Lleida (+118%), Ceuta (+112) y Valencia (+110%), y después Santa Cruz de Tenerife (+96%), Toledo (+94%), Palencia (+94%) y Burgos (+91%).
En el lado contrario y debido a su distribución urbanística, los pisos con piscina son más baratos en Salamanca (-11%) y A Coruña (-24%). Por su parte, en Madrid, las viviendas que están en el mercado con piscina son, de media 'solo' un 14% más caras que las que no la tienen, mientras que en San Sebastián la diferencia es del 23% y en Sevilla, del 37%.
Según idealista, las grandes diferencias entre las ciudades de Madrid y Barcelona están relacionadas con el urbanismo de los últimos lustros en ambas ciudades. Así, mientras que Madrid ha apostado en los últimos años por nuevos desarrollos urbanísticos con zonas comunes, en Barcelona existen limitaciones geográficas para estos proyectos, además de su cercanía a la playa.
En el catálogo de inmuebles anunciados en idealista, la capital que cuenta con un mayor número de pisos con piscina es Alicante, con el 37%, seguida de Málaga (31%), Palma (23%), Ciudad Real (19%), Logroño (17%), Granada (16%), Cuenca (16%), Melilla (14%), Almería (13%), Ávila (13%) y Toledo, Córdoba, Valladolid y Madrid (12% en los cuatro casos).
Por contra, en Barcelona, el 6% de los pisos anunciados en idealista dispone de piscina, y en cinco capitales el peso de las viviendas en venta con piscina no es estadísticamente relevante: Vitoria, Bilbao, Pontevedra, Ourense y Zamora. Con sólo el 1% de las viviendas con piscina anunciadas en idealista se encuentran Soria, Huesca, Ceuta, Palencia, Lugo, Cádiz, León, Oviedo, Pamplona y Huelva.
