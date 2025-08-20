Barcelona da el primer paso para adaptar la pista de Can Dragó y que pueda jugar el Europa

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado el primer paso para que el CE Europa pueda jugar en la pista de atletismo de Can Dragó. Esta fue la alternativa propuesta por el consistorio tras meses de incertidumbre sobre dónde podría disputar el club de la Vila de Gràcia los encuentros de Primera RFEF en caso de que no pueda hacerlo al completo en su feudo habitual. Tras anunciar este estadio complementario, el ayuntamiento se ha puesto en marcha y ha encargado el anteproyecto para transformar la pista de Can Dragó en un campo de fútbol que cumpla con las exigencias de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según ha consultado EL PERIÓDICO en el informe de necesidad del contrato, que asciende a los 9.500 euros, la idea es crear un campo de fútbol de césped natural que cumpla con la normativa de la RFEF, con porterías, banquillos, banderines y vallas publicitarias, y que además permita reubicar los elementos de atletismo que hoy ocupan la pista, como el foso de salto de pértiga, el salto de altura o las zonas de lanzamiento de peso y jabalina.

También se prevé un nuevo sistema de riego para mantener el césped en perfecto estado y un refuerzo de la iluminación que alcance los 600 lux, suficiente para que los partidos tengan la mejor visibilidad posible, tanto para jugadores como para público y cámaras. En cuanto a la grada, la idea es mejorar la existente y añadir estructuras desmontables que permitan acoger hasta 3.000 espectadores, ofreciendo comodidad y seguridad.

Pista de atletismo de Can Dragó, en Nou Barris. / Zowy Voeten / EPC

Además, se realizará un estudio detallado de accesos, circulación de público y jugadores, delimitaciones, protecciones y salidas de emergencia, asegurando que todo esté listo para un uso profesional. Por último, el anteproyecto incluirá una estimación económica de todos los trabajos necesarios, para que el proyecto pueda avanzar con una planificación realista. Toda esta documentación se definirá en el anteproyecto y el consistorio fija el 30 de septiembre de 2025 como plazo máximo de entrega.

El Europa sigue luchando

Mientras el ayuntamiento sigue con sus pasos administrativos, el CE Europa se aferra a su estadio, el Nou Sardenya. Nunca ha dejado de hacerlo, ni siquiera cuando el presidente de la entidad ‘gracienca’, Hèctor Íbar, compareció junto al concejal de Deportes, David Escudé, para anunciar la alternativa de Can Dragó. “Seguiremos luchando para acabar la temporada en nuestro campo, porque salir del Nou Sardenya es una forma de debilitarnos”, afirmó Íbar.

La federación otorgó al conjunto escapulado una prórroga de seis meses, después de que el club hubiera solicitado un año entero para conservar su sede habitual tras el ascenso de categoría. El Europa no puede modificar la superficie de su estadio, debido a que bajo el campo se encuentra un aparcamiento subterráneo. Aun así, la RFEF no dio su brazo a torcer y marcó el 15 de enero de 2026 como fecha límite para que el equipo pueda disputar partidos con césped artificial en la tercera categoría del fútbol español.

Aunque el club llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para mudarse a Nou Barris, a partir del 15 de enero del 2026, no deja de trabajar para jugar al completo la próxima temporada en el barrio de Gràcia, en Primera RFEF. “El socio entiende que no salir de la ciudad es una prioridad. Hay comunicaciones en transporte público convenientes y, si es necesario, pondremos autobuses para los aficionados tengan los mínimos impedimentos”, explicó Íbar sobre la posibilidad de que el Europa se mude a Can Dragó.

Los requisitos impuestos por la RFEF ha generado el malestar en el ayuntamiento y el club, que reprochan de que en varias competiciones europeas o nacionales, como la Champions, la Europa League, la Conference o la Copa del Rey, se permita jugar en campos de césped artificial homologables: “La Federación se debe adaptar a las ciudades y no las ciudades a las normativas de la Federación”, señaló Escudé. A pesar del malestar, no les ha quedado otro remedio que acondicionar Can Dragó, en el que también se llevan a cabo en la actualidad competiciones de atletismo. También contemplaron otras opciones, como instalarse en La Foixarda o en Zona Universitària.