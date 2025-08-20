Alstom impugna el concurso de TMB que la excluye para suministrar nuevos trenes por el conflicto en Gaza

Alstom ha impugnado la convocatoria del concurso de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para la compra de 39 nuevos trenes que equiparán a partir de 2029 la red de metro de la ciudad, con un coste de 321 millones de euros. El pliego de condiciones comporta el veto a la empresa por su presunta actividad en territorios palestinos ocupados por Israel.

El Ayuntamiento de Barcelona rompió oficialmente en junio sus relaciones con el gobierno de Israel. En un texto aprobado por el PSC, ERC y Comuns, incluyó también los ámbitos empresariales y contractuales de para evitar relaciones con compañías "que se lucren" con actividades económicas en territorios ocupados de Palestina. Los pliegos del concurso hacen referencia a unos listados de empresas elaborados por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) en los que figura Alstom. Sin embargo, la compañía francesa con instalaciones en Santa Perpètua de Mogoda ha señalado al ACNUDH que la información publicada es errónea, como ha avanzado El Economista.

Aportar aclaraciones

"Hemos solicitado formalmente ser eliminados de la mencionada lista", ha confirmado la empresa a EL PERIODICO. Para la multinacional ferroviaria, el pliego de condiciones del concurso "impide que las propias empresas puedan aportar aclaraciones o contexto". Es por ello que, según Alstom, el concurso incluye requerimientos que "atentan contra los principios establecidos en la ley de contratos del sector público". La empresa ya se encargó de suministrar los 50 trenes del anterior y último pedido más importante de TMB hasta la fecha, con un coste de 319 millones, y considera vital para la planta barcelonesa contar con un nuevo contrato de fabricación.

TMB confirma que el 14 de agosto Alstom presentó el recurso especial en materia de contratación a la licitación para fabricar los 39 trenes. No obstante, señala que hasta que no se reúna el comité de contratación del organismo público no se recibirá el documento formalmente.

Reiterada petición

La compañía ha explicitado a este diario que no tiene ninguna actividad dentro ni relacionada con los territorios palestinos ocupados. La empresa ya solicitó formalmente ser eliminada de la base de datos de la ONU desde diciembre de 2023, reiterando dicha solicitud en octubre de 2024 y, más recientemente, en julio de 2025, con el objetivo de que se corrija en la próxima actualización de la lista. "Tanto en Catalunya como en cualquiera de los territorios y países donde está presente Alstom, el respeto a los derechos humanos, el compromiso ético y el cumplimiento de las legislaciones internacionales y nacionales es una máxima la compañía”, ha asegurado la empresa.