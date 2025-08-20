"Problemas de convivencia e insalubridad"
Albiol pide al Gobierno que la Policía acabe "urgentemente" con el 'mercado de la miseria' de Badalona
El alcalde solicita por carta al delegado Carlos Prieto actuar contra una actividad "ilegal" que vincula con delincuencia
CONTEXTO | La nueva denuncia de Albiol contra los multirreincidentes: "Es un puñetero escándalo"
El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP), ha pedido por carta al Delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, la participación "contundente y urgente" de la Policía Nacional para reforzar los dispositivos policiales y "acabar definitivamente" con el popularmente conocido “mercado de la miseria” que se instala en la frontera entre Badalona y Sant Adrià de Besòs. El alcalde apela al cuerpo de seguridad nacional por sus competencias en extranjería.
El edil ha recordado a través de un comunicado municipal que esta actividad se desarrolla "de forma completamente ilegal", ya que asegura que "ninguna de las personas que participa en ella cuenta con autorización y, además, la mayoría se encuentran en situación irregular". Este hecho, añade Albiol, "degrada el espacio público y genera problemas de convivencia, insalubridad, inseguridad y tensión social, afectando de forma muy negativa a los barrios de Sant Roc y Artigas".
El regidor afirma también que los productos que se venden en el mencionado mercado "provienen o bien de la basura o de robos". "Durante las últimas semanas, hemos intensificado los operativos de la Guardia Urbana de Badalona, la Policía Local de Sant Adrià y los Mossos d'Esquadra, con el objetivo de impedir la instalación de este mercado", sostiene Albiol.
Sin embargo, el alcalde detalla que "las personas implicadas intentan constantemente esquivar la acción policial trasladándose de un término municipal a otro, lo que convierte el problema en un juego de desplazamientos sin una efectividad real y con el consiguiente desgaste para los cuerpos de seguridad", zanja Albiol.
