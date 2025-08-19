50 arrecifes artificiales
El Port Olímpic recupera más de 100 especies marinas en un año
“La recuperación de la biodiversidad marina ha sido siempre una de nuestras máximas prioridades en todo el proyecto de transformación del Port Olímpic”, garantiza el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
Hace un año era todo fango. Ahora según pones la aleta en el agua se avistan pulpos y anémonas, bancos de peces, coloridas rayas eléctricas. El Port Olímpic de Barcelona ya ha recuperado más de 100 especies marinas desde que fondeó 50 arrecifes de hormigón a apenas 40 metros de distancia del Dic de Recer. “Arrecifes de biorregeneración”, los llaman. Ese es el objetivo: “Crear hábitats submarinos y aumentar la biodiversidad de la zona”. “La vida subacuática se abre paso a velocidad de récord”, ha garantizado esta mañana el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tras la primera visita submarina de prensa al biotopo. En apenas una hora se avistaron más de 60 especies a apenas 10 metros de profundidad.
Son rosetones de hormigón, ahora completamente colonizados por la vida submarina. Están divididos en 5 grupos con 10 miniarrecifes cada uno. Forman un gran biotopo submarino de unos 1.200 m2. Disney hace una película por menos. “La primera vez que bajamos, hace mes y medio, ya contamos en una inmersión 100 especies”, ha recordado el director del Zoo, Sito Alarcón, cuyo papel -agradeció el alcalde- es fundamental en todo lo relacionado con la recuperación especies en Barcelona. “Hoy puede haber –calcula aún sin datos oficiales- entre 150 y 200 especies ya colonizando los arrecifes artificiales”. ¿Lo más sorprendente? “Lo rápido que se han colonizado”, responde. “Después de esto ya viene todo. El tiburón blanco –bromea- en tres años”.
“La recuperación de la biodiversidad marina ha sido siempre una de nuestras máximas prioridades en todo el proyecto de transformación del Port Olímpic”, ha añadido el alcalde. El espacio -gestionado por BSM, también sumergió el año paso 20 jaulas metálicas con conchas de ostras para que se puedan refugiar los peces juveniles. Están a apenas un metro de profundidad a lo largo del Dic de Recer y del Moll de Marina.
Ahora toca empezar a investigar. Se llevarán a cabo, anuncian, inmersiones periódicas para hacer seguimiento científico del biotopo y analizar la evolución de esta regeneración exprés. El proyecto está liderado por la Fundación Barcelona Zoo en colaboración con el Instituto de Ciencias del Mar (ICM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC).
Es zona portuaria, así que está prohibida la pesca y las inmersiones no científicas.
