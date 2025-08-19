Actividades sin amplificador
Las fiestas de Gràcia bajan revoluciones con su segunda 'Noche tranquila', "un respiro para los vecinos"
Este lunes el barrio vivió una velada de actividades de baja intensidad, para reducir el ruido y la afluencia de gente
El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
Laia Carpio Fusté
La 'Noche Tranquila' de la fiesta mayor de Gràcia ha transcurrido este lunes sin incidentes por segundo año consecutivo. A partir de las 20 horas no hubo conciertos con amplificadores y las actividades programadas eran de baja intensidad en todas las calles engalanadas. El objetivo es proteger la convivencia de la fiesta mayor con los vecinos del barrio que no participan en la organización y sufre molestias de movilidad y ruido. Al mismo tiempo, busca reducir la afluencia de gente durante una de las noches de la fiesta como paréntesis a una semana de aglomeraciones.
“Es una forma de poner pausa al frenetismo de la fiesta mayor, pero sin dejar de hacer actividades”, opina Sandra, vecina de Gràcia. Mientras acompaña a su hija a un taller infantil organizado en una calle decorada, afirma que la 'Noche Tranquila' también es una opción para “disfrutar de fiestas y conciertos en un ambiente más familiar”.
Dani, presidente de la comisión de la calle Progrés, destaca el efecto contra la masificación turística de la iniciativa y la considera “cien por cien necesaria”. Aun así, opina que la medida “no es suficiente” para frenar el turismo durante las fiestas de Gràcia, al que atribuye los destrozos y robos durante esta edición.
“En las fiestas de Gràcia debe haber días para todo el mundo: para aquellos que disfrutan de la fiesta y para aquellos que prefieren actividades más tranquilas, como teatro o poesía”, afirma Laia, presidenta de la comisión de la calle Tordera. Por otro lado, Susana, presidenta de la comisión de la calle Verdi, asegura que “siempre hay vecinos ‘antifiesta’ que no aceptan que se haga ruido durante una semana al año”. Aun así, ambas coinciden en que la es una forma de dar un respiro a los vecinos que deben madrugar para ir a trabajar o a las familias con niños que no pueden dormir por la noche a causa del ruido.
