Mañana compleja en Rodalies con retrasos de más de 30 minutos en las líneas R2 Sur y R4

La circulación de trenes por la red de Rodalies está viviendo una mañana compleja. En la línea R4, los trenes llegan a la estación con demoras que pueden superar los 30 minutos, debido a una incidencia en las instalaciones de Sant Vicenç de Castellet. Los técnicos de Adif están trabajando para solucionar los problemas.

Esta línea ya se ha visto afectada a primera hora. Otra incidencia en las instalaciones de Sant Vicenç de Calders ha afectado la circulación de trenes por ella y también por la R2 Sur. Los técnicos han solucionado la avería a las 8:36, si bien se necesitará más tiempo para recuperar la frecuencia de paso habitual también en la R2 Sur, donde las demoras en el paso de los trenes también han sido superiores a la media hora.

El día ya se ha levantado con problemas en la red de Rodalies. A las 6:00 los trenes no han podido circular con normalidad por la R1 y la RG1 y han acumulado numerosos retrasos debido a un robo de cable entre Badalona y El Clot, un problema que se ha solventado al cabo de una hora.