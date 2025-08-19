Acumulación de incidencias

Mañana compleja en Rodalies con retrasos de más de 30 minutos en las líneas R2 Sur y R4

El robo de cable también ha afectado la circulación de trenes por la R1 a primera hora

Usuarios en la estación de Sant Vicenç de Calders.

Usuarios en la estación de Sant Vicenç de Calders. / Europa Press

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La circulación de trenes por la red de Rodalies está viviendo una mañana compleja. En la línea R4, los trenes llegan a la estación con demoras que pueden superar los 30 minutos, debido a una incidencia en las instalaciones de Sant Vicenç de Castellet. Los técnicos de Adif están trabajando para solucionar los problemas.

Esta línea ya se ha visto afectada a primera hora. Otra incidencia en las instalaciones de Sant Vicenç de Calders ha afectado la circulación de trenes por ella y también por la R2 Sur. Los técnicos han solucionado la avería a las 8:36, si bien se necesitará más tiempo para recuperar la frecuencia de paso habitual también en la R2 Sur, donde las demoras en el paso de los trenes también han sido superiores a la media hora.

El día ya se ha levantado con problemas en la red de Rodalies. A las 6:00 los trenes no han podido circular con normalidad por la R1 y la RG1 y han acumulado numerosos retrasos debido a un robo de cable entre Badalona y El Clot, un problema que se ha solventado al cabo de una hora.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
  2. Un helicóptero turístico ameriza de emergencia en la playa de la Barceloneta por una avería técnica
  3. El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
  4. Un polémico impuesto del área de Barcelona arrastra cobros millonarios pendientes desde hace más de una década
  5. El humo de los incendios mitiga las máximas del 'peor día' de la ola de calor en Catalunya
  6. Manolita y Josep, históricos de las fiestas de Gràcia: 'A la mínima que programas algo vistoso, se llena la calle
  7. Los mil destierros de los Encants, el mercado viajero de Glòries
  8. Octogenarios bajo el sol de la playa de Badalona en plena ola de calor: 'No nos importan las altas temperaturas

La Noche Tranquila baja decibelios en Gràcia

La Noche Tranquila baja decibelios en Gràcia

Mañana compleja en Rodalies con retrasos de más de 30 minutos en las líneas R2 Sur y R4

Mañana compleja en Rodalies con retrasos de más de 30 minutos en las líneas R2 Sur y R4

Barcelona tendrá un próximo puente de cuatro días: no queda tanto

Barcelona tendrá un próximo puente de cuatro días: no queda tanto

Barcelona prepara un plan de movilidad para minimizar el impacto del Tour 2026 en la ciudad

Barcelona prepara un plan de movilidad para minimizar el impacto del Tour 2026 en la ciudad

Hadas desaparecidas, fuentes con palomitas, y figuras escondidas: robos y destrozos de más decorados de las fiestas de Gràcia 2025

Hadas desaparecidas, fuentes con palomitas, y figuras escondidas: robos y destrozos de más decorados de las fiestas de Gràcia 2025

El uso de los carriles bici de Barcelona crece un 17% en el último año

El uso de los carriles bici de Barcelona crece un 17% en el último año

El funicular de Vallvidrera en Barcelona retomará el servicio el sábado 23 de agosto tras su puesta a punto anual

El funicular de Vallvidrera en Barcelona retomará el servicio el sábado 23 de agosto tras su puesta a punto anual

Los mil destierros de los Encants, el mercado viajero de Glòries

Los mil destierros de los Encants, el mercado viajero de Glòries