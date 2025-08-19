Las obras del colector del Poble-sec durarán un año más para contener lluvias torrenciales en Barcelona

Las obras del colector del Poble-sec, en marcha en Barcelona para afrontar grandes aguaceros, se alargarán un año más. El ayuntamiento ha informado este martes de que, tras perforar la calzada de la calle Vila i Vilà y acondicionar el subsuelo desde que los trabajos comenzaran en noviembre de 2023, la reforma afronta ahora la etapa final para instalar una tubería de medio kilómetro y 2,70 metros de diámetro para incrementar la capacidad de drenaje un 60% en el Poble-sec y el Raval, pasando de absorber 35 metros cúbicos por segundo a 50 metros cúbicos. De cumplirse el pronóstico actual, la construcción debe acabar durante el segundo semestre de 2026, unos 13 años después de que la canalización empezara a edificarse en la avenida del Paral·lel.

Desde entonces, han pasado tres gobiernos distintos al frente de la ciudad: la primera fase de la reforma se emprendió bajo la alcaldía de Xavier Trias; la segunda parte, entre las calles Carrera y Palaudàries, se extendió entre medio de las dos legislaturas de Ada Colau y el último trecho, entre la plaza de la Bella Dorita y Palaudàries para unir los dos ya acabados, se ha abordado y debe terminarse dentro del primer mandato de Jaume Collboni. Cuando el conducto se inició en 2013, se auguró que se finiquitaría en tres años, lejos de los plazos que se han requerido al final.

Los responsables de la obra explican que se trata de una obra compleja. Para culminarla ahora, se ha consumido más de un año y medio de labores desviando todas las conexiones subterráneas de suministros antes de poder comenzar este mes a extender la cañería. La primera previsión (y la que aún figura en las lonas que cubren parte de la valla en Vila i Vilà) apuntaba a que la construcción se acabaría en junio de 2026, con lo que la finalización podría demorarse unos pocos meses respecto al cálculo inicial.

Cuando la canalización se complete, se deberán rehabilitar unos 9.000 metros cuadrados de superficie afectados por la construcción. La tercera fase -con un coste de 18,85 millones de euros- ha conllevado el cierre de parte de la calzada de Vila i Vilà al tráfico de vehículos desde que la ampliación del colector se retomara hace un par de años tras concluirse el segundo tramo en 2020.

Cambio climático

La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha recalcado que completar la canalización que aumenta la capacidad de drenar agua en el Poble-sec y en torno al Paral·lel es necesario para encarar la amenaza cada vez más intensa de fuertes tormentas. “Los efectos del cambio climático los estamos percibiendo cada vez más en la ciudad, en 2025 han sido muy claros: al mismo tiempo, hemos dejado atrás tres años de sequía, con períodos muy crudos, y hemos tenido lluvias intensas, torrenciales, como pasó el 12 de julio”, ha recordado.

Bonet ha dicho que el pronóstico de que se intensifiquen los episodios de precipitaciones copiosas “obliga a incrementar la capacidad de resiliencia de la ciudad ante esos fenómenos”. La concejala ha destacado que, además de la reforma bajo tierra en una área “que ha sufrido inundaciones” como el Poble-Sec, también se está edificando un depósito de aguas en la rambla Prim para “intentar retener las aguas sucias y que arrastran residuos cuando vienen lluvias torrenciales”. A su vez, el desdoblamiento del colector de la Diagonal se está alargando hasta la plaza Francesc Macià.

Bonet ha indicado que, para hacer frente a posibles tormentas virulentas, se requieren infraestructuras “en las partes al norte de la ciudad” para recoger las aguas que bajan desde los barrios de montaña y también “en el ámbito más próximo al litoral”, para evitar que se anegue por incapacidad de digerir el agua de lluvias torrenciales que se dirigen hacia el mar. “Es donde probablemente se había incidido menos”, ha observado la teniente.

Barcelona tiene en perspectiva construir 31 depósitos pluviales más, para los que se reserva suelo, y otros 24 están planificados. Todos se conciben como parte de la defensa frente a borrascas violentas. Bonet ha defendido que el ayuntamiento está “incrementando el ritmo de ejecución” para extender la red hidráulica de la capital.

La edila también ha remarcado que la reforma en torno al Paral·lel también permite que crezca la capacidad de Barcelona para aprovechar agua freática, tomada bajo tierra. El jefe de servicio de la empresa pública Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA), Enrique Gil, ha comentado que, si bien la actuación en marcha es de refuerzo del alcantarillado, también comporta una mejora en la red freática y que las aguas pluviales que el colector digieran se conducirán a la depuradora, de la que una parte podrá ser reaprovechada para servicios municipales como los de limpieza y riego, en ningún caso para consumo humano.