Gràcia premia a la cultura del fuego de Progrés como la calle mejor decorada de las fiestas 2025

La plaza de la Vila de Gràcia se ha vuelto a convertir en un escenario de emociones a flor de piel donde se han reunido vecinos, algún turista despistado con el móvil en alto y un ambiente que mezclaba nervios, olor a fiesta mayor y esa ilusión que solo despierta el trabajo colectivo de todo un año. A dos días de que terminen las fiestas, entre abrazos y una solidaridad latente entre las comisiones de vecinos por el incendio en el decorado de la calle Verdi, se ha desvelado la calle mejor decorada del 2025. Es la calle Progrés, que homenajea la cultura festiva del fuego en Gràcia.

El título vuelve a cambiar de manos, pero realmente regresa a donde ya estuvo hace dos años. La calle Progrés se hizo con el premio en 2023, con su épica galáctica de Star Wars. La calle Mozart, ganadora del año pasado con su tributo al cine de Miyazaki, se ha quedado muy cerca de repetir el triunfo y ha ocupado la segunda posición. El tercer galardón ha sido para la calle Jesús, que ofrece su particular reconocimiento a las 'colles' de cultura popular del barrio.

Clasificación de las calles mejor decoradas en las fiestas de Gràcia 2024

‘Progrefoc’. Progrés homenajea la cultura festiva del fuego en Gràcia. ‘La Jordina: la rosa de fuego’. Mozart revisa la leyenda de Sant Jordi en clave feminista. ‘Cooltura Popular’. Jesús ofrece su particular reconocimiento a las 'colles' de cultura popular del barrio. ‘Hale Rovira’. La plaza Rovira i Trias se transforma en un poblado hawaiano que enseñará la cultura de los Mahu. ‘PerlaAnimaladaClimàtica’. La Perla reflexiona sobre los efectos del cambio climático. ‘Colmena’. Tordera dará vida a un panal de abejas con el que dejar a sus visitantes con la miel en los labios. ‘Llibertat contra el imperio’. La Fuerza acompaña este año a Llibertat. Un paseo por 'La Guerra de las Galaxias'. ‘Selva Verdi Maya’. Verdi viaja a las profundidades de la selva y la cultura maya. 'Travessària 51’. La travesía de Sant Antoni será una ubicación secreta llena de teorías conspiranoicas, ovnis y misterios sin resolver. ‘El circo de Providència’. Providència se teletransporta a un circo clásico. ‘Fraternitat de Baix’. La calle se teletransporta a los veranos de infancia en el pueblo de los abuelos. ‘Los tres cerditos’. Lluís Vives replantea la fábula clásica en clave social. ‘El laboratorio del Profesor Blanques’. Joan Blanques de Baix se convierte en un 'lab' por el que se ha extendido el caos. Mientras trabajaban con la IA, se han creado robots y criaturas extrañas. ‘Camping Lavanda’. La plaza del Nord imita la estética de los cámpings familiares de los años 80. ‘Rapinyàpolis’. Ciudad Real criticará el encarecimiento de la vivienda y sus repercusiones sociales. ‘La Gràcia que añoramos’. La plaza de la Vila se convierte en una calle del barrio de antes con la que recordar la Gràcia de las tiendas tradicionales. ‘Arquitectura de la vida’. Perill combina las formas orgánicas y naturales, como las cadenas de ADN, con el imaginario de Gaudí. ‘El bestiario de la placeta’. La plazoleta de Sant Miquel y entorno se adentra en una cueva prehistórica. ‘Peña Barcelonista Gitana de Gràcia’. La plaza del Poble Gitano homenajea a esta entidad histórica de la Vila de Gràcia. ‘Fraternia’. Fraternitat de Dalt será un bosque lleno de personajes de leyenda. ‘Dentro de la mente del artista’. Puigmartí se mete en la cabeza de los y las artistas. ‘El laboratorio del Profesor Blanques’. Joan Blanques de Baix se convierte en un 'lab' por el que se ha extendido el caos. Mientras trabajaban con la IA, se han creado robots y criaturas extrañas. ‘Bergatron’. Berga hace una inmersión exprés en la mítica película de los 80 'Tron’.

Los premiados celebran el galardón de calle mejor decorada de Gràcia. / Zowy Voeten / EPC

Otros premios a las calles engalanadas

Los premios de categoría especial han sido para las calles La Perla (reutilización de material y sostenibilidad), Travessia de Sant Antoni (iluminación), Mozart (detalle artístico), Verdi (entrada y salida), Tordera (techo y laterales) y la plaza de la Vila (innovación y tecnología).

Las menciones especiales las han obtenido la calle Berga (contra la adversidad y la resiliencia), Ciudad Real (reivindicación social), la plaza del Poble Gitano (memoria histórica) y la plaza Rovira (perspectiva de género interseccional).

"Si queman una, nos queman a todas"

La entrega de premios ha estado muy marcada por la solidaridad por el incendio del decorado de la calle Verdi, que los vecinos siguen convencidos de que fue intencionado, pese a que todavía se investigan las causas. “Destruir el decorado de una calle es atacarnos a todas”, ha proclamado Lina López, la presidenta de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. “Si queman a una, nos queman a todas”, ha añadido entre aplausos de toda la plaza. Los decorados, que los vecinos preparan durante todo el año, es la seña de identidad de la fiesta y un proyecto común, por lo que el siniestro fue un duro golpe no solo para los de Verdi, sino para todas las comisiones.

De hecho, para reconocer la superación de los vecinos de la calle Verdi y el apoyo del resto de calles se han creado dos menciones especiales fuera de concurso. El jurado ha decidido entregar estas dos distinciones para la “resistencia y la superación” de la calle Verdi, “por aguantar los actos vandálicos de personas sin rostro y no desfallecer ni ante las adversidades ni ante el fuego, manteniendo la fiesta”. Y la segunda mención ha sido para todos los fiesteros de Gràcia, “por la actitud solidaria y respuesta comunitaria” apoyando a la calle Verdi ante la quema del decorado.

“Se ha creado una fuerza muy importante en la fiesta. Es la unión familiar de todas las calles" Sergi Font — Presidente de la comisión Verdi del Mig

Sergi Font, el presidente de la comisión Verdi del Mig, ha tomado la palabra ante la atención y el silencio de la plaza. Muy emocionado, ha agradecido al resto de calles la manera en qué se han volcado para apoyarles. “Se ha creado una fuerza muy importante en la fiesta. Es la unión familiar de todas las calles y esto se debe aprovechar para tomar decisiones”, ha dicho. “Lo que ha pasado nos tiene que hacer más fuertes. Somos Vila, somos familia y somos la fiesta mayor de Gràcia”. La plaza ha estallado en aplausos y emoción.

A la entrega de premios ha asistido la primera teniente de alcalde y concejal de Gràcia, Laia Bonet, de nuevo abucheada por los asistentes, como sucedió en el pregón que dió inicio a las fiestas. La concejala ha querido reforzar el mensaje de que "los decorados se deben respetar". "Todos somos Verdi", ha expresado. También ha participado la consellera de Cultura, Sònia Hernández, para quién han seguido los silbidos. Entre gritos de 'PSC desnonador', ha enfatizado que las calles decoradas son "la expresión más clara" del trabajo colectivo y ha afirmado que Gràcia es "referente de la cultura popular del país".