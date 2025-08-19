La estación de França está ya cerca de estrenar su nueva cubierta

La estación de França está ya cerca de estrenar la reforma de su emblemática cubierta: las obras están en un 95% completadas a la espera de poder terminarse este verano. Las espectaculares vistas panorámicas de la estación permiten ver el resultado.

La cubierta, inaugurada para la Exposición Universal de 1929, es obra de Andreu Montaner i Serra y está catalogada como bien de interés arquitectónico de Barcelona.

Obra compleja

Adif destaca el “triple reto técnico y de planificación” que ha tenido que superar para completar la reforma de la cubierta. Por una parte, por tratarse de una estructra histórica; por otra, por su gran diseño en curva, su dimensión y su altura; y, en tercer lugar, por realizar las obras manteniendo la estación en servicio.

La marquesina, con sus casi 23.800 m2 de superficie, cubre doce vías y siete andenes. La propietaria de la infraetsructura, Adif, indica que, con su rehabilitación, “garantiza preservar y poner en valor este patrimonio histórico” con la idea de mejorar el confort a los viajeros de la estación.

Las obras de remodelación de la icónica marquesina de la estación salieron a concurso en junio de 2021 con un presupuesto de 4,4 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 16 meses. No obstante, la remodelación de la famosa cubierta de la estación ha sido muy compleja: los trabajos se paralizaron en noviembre de 2022 por problemas técnicos, que forzaron a modificar el proyecto constructivo. La actuación ha costado finalmente 5, 5 millones de euros.

29 metros de altura

De la envergadura de la actuación da cuenta las dimensiones de la marquesina: una altura máxima de 29 metros y una longitud de 195 metros dibujando una curva. Ello obligó a montar un andamio específico para acceder a la cubierta, así como plataformas para el acopio de material. Otro elemento singular, indica Adif, ha sido el tendido bajo la cubierta de una macro red de 20.200 m2 para garantizar la seguridad de la actuación.

Los trabajos se han coordinado con otras áreas de Adif y con la empresa ferroviaria para mantener operativa la estación, por la que anualmente pasan 2,3 millones de viajeros y unos 71.000 trenes.