Endesa amplía la subestación del Eixample tras los apagones de este verano en Barcelona

Endesa amplía estos días la subestación del Eixample, ubicada bajo los Jardines del Baix Guinardó de Barcelona, para evitar nuevos episodios de incidencias como los que se registraron este verano. La infraestructura tendrá un 25% más de líneas de media tensión a 25 y 11 kV, lo que debería permitir “satisfacer el crecimiento vegetativo de los distritos de Horta-Guinardó y del Eixample”, ha indicado

La compañía y el gobierno municipal se reunieron el 31 de julio para abordar precisamente el cúmulo de incidencias registrado, que coincidió con una intensa ola de calor a finales de junio y principios de julio. El consistorio le había solicitado previamente por carta, como avanzó este diario, que reforzara las inversiones para reducir el riesgo de nuevos cortes eléctricos en picos de demanda. Ambas partes señalaron al salir del encuentro que se priorizarían las partidas presupuestarias relativas a la estabilidad del subministro.

Los trabajos están ya en fase final y suponen una inversión de 500.000 euros, que sufraga íntegramente la empresa. “Las obras incrementan la digitalización de las infraestructuras para que sean más robustas y resilientes de cara a nuevos retos, como el crecimiento turístico y los usos energéticos del futuro”, indica Endesa. En otras palabras, la ampliación busca “no sólo incrementar la calidad y la continuidad del servicio a los clientes, sino dar respuesta a la demanda eléctrica”.

Técnicos en Endesa en la subestación del Eixample / Endesa

Ha consistido en instalar ocho nuevas acometidas para posibilitar que salgan de la subestación 34 líneas de media tensión hacia las calles de su alrededor. Endesa prevé hacer nuevas ampliaciones “en un futuro” y llegar a 53 líneas. En esta intervención se han incorporado dispositivos electrónicos inteligentes para poder diagnosticar y gestionar incidentes en tiempo real. De paso, se ha reducido el cableado físico para facilitar las labores ordinarias de mantenimiento.

El objetivo final de la obra es “reducir el tiempo de interrupción del suministro en caso de incidencia”. La subestación se estrenó en 2010, ocupa cuatro plantas subterráneas y Endesa la comparte con Red Eléctrica Española. Recibe la corriente a través de tres líneas de alta tensión a 220 kV y, mediante las acometidas, proporciona electricidad a 11.400 domicilios y negocios.