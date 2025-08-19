Collboni promete flexibilidad para negociar los presupuestos de 2026 y prevé pactar de nuevo con ERC

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que el gobierno municipal será "flexible" a la hora de negociar los presupuestos de 2026 con el resto de partidos del consistorio. En un alarde de optimismo, incluso ha dicho que ve "avanzado" un preacuerdo con ERC, la única fuerza política que pactó con el ejecutivo socialista el proyecto de cuentas para 2025. Al no sumar mayoría por falta de apoyo de Comuns o Junts, en enero Collboni se vio empujado a una prórroga presupuestaria de los presupuestos de 2024, que se han ajustado a lo largo del año con la aprobación de modificaciones puntuales.

En rueda de prensa este martes en el Port Olímpic, el líder local del PSC ha explicado que el ejecutivo prevé presentar "en tiempo y forma" una propuesta, tras la cual iniciarán la ronda correspondiente con el resto de partidos para aprobar tanto cuentas como ordenanzas fiscales. "Estamos dispuestos a ser flexibles", ha subrayado Collboni, que ha destacado la importancia de sacar adelante unas nuevos presupuestos para garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad.

La referencia tan explícita de ERC como alianza probable no ha gustado a los republicanos, que se han afanado a matizar las palabras de Collboni. "Queremos aclarar que no hay ningún acuerdo ni preacuerdo de presupuestos con el gobierno", ha advertido el grupo municipal. "Estamos sorprendidos por las declaraciones, ya que no se producido ninguna conversación ni reunión para encarar las cuentas del 2026, ni ERC ha trasladado ninguna petición a incorporar a los presupuestos del año que viene", insisten. ERC sostiene que "ahora mismo" solo está centrada en fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos para 2025, que según los dos partidos eran igualmente vinculantes con la prórroga en curso.

Huelga de los socorristas

El alcalde también se ha pronunciado sobre la huelga indefinida de los socorristas, que acumulan 19 días de paro por las condiciones de trabajo en las playas de la capital. Formalmente son plantilla de FCC, la empresa que ganó la concesión el año pasado. Con tono también optimista, ha confiado que el gobierno consiga alcanzar un "acuerdo lo más pronto posible", y ha apuntado que todos los conflictos laborales tienen su legitimidad.

Preguntado por su grado de implicación en las negociaciones, Collboni ha afirmado estar "implicado en todo lo que pasa en la ciudad". "En este caso, estoy informado por la teniente de alcaldía Laia Bonet", ha apuntado Collboni. Tanto trabajadores como varios líderes de la oposición municipal le han pedido incorporarse en persona a las conversaciones para desencallar el conflicto.