Barcelona tendrá un próximo puente de cuatro días: no queda tanto

El festivo es ideal para disfrutar de unas temperaturas más suaves que las registradas en el mes de agosto
Durante el reciente puente de la Asunción de la Virgen, celebrado el 15 de agosto, muchas personas aprovecharon para descansar y desconectar de la rutina diaria. Las playas se llenaron de bañistas y familias, mientras que otros optaron por destinos de montaña o escapadas rurales para disfrutar del buen tiempo y escapar de la ola de calor que ha sacudido Catalunya.
Las localidades costeras vieron cómo aumentaba significativamente el número de visitantes, lo que también impulsó la actividad de bares, restaurantes y comercios locales.
Fiestas mayores
Muchos ciudadanos aprovecharon la ocasión para reencontrarse con amigos y familiares, compartir momentos de relax o disfrutar de un refrescante aperitivo en una terraza.
Además, el 15 de agosto coincidió con el inicio de las fiestas tradicionales en numerosos barrios y municipios como Badalona o el barrio de Gràcia en Barcelona, donde vecinos y visitantes se volcaron en las celebraciones con actividades culturales, música y talleres.
El próximo puente
Ahora, tras la finalización de este puente, muchos ya esperan con ilusión el próximo, del que Barcelona (y el resto de Catalunya) disfrutarán en breve. Será el 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada de Catalunya.
A las puertas del final del verano, este festivo es ideal para disfrutar de un clima estival pero con unas temperaturas más suaves que las registradas en el mes de agosto. De hecho, este año la Diada cae en jueves, por lo que si se opta por escoger el viernes como festivo, se puede disfrutar de un puente de cuatro días.
La Diada es la fiesta nacional de Catalunya. Esta jornada, conmemorada cada 11 de septiembre, recuerda la caída de Barcelona en 1714 durante la guerra de sucesión, cuando las tropas borbónicas tomaron la ciudad tras hacer frente a la resistencia de la ciudad.
El siguiente día festivo en Barcelona
Desde entonces, y oficialmente desde 1980, esta fecha se convirtió en símbolo tanto de memoria histórica como de identidad catalana.
El calendario laboral de Barcelona de 2025 incluye 15 festivos, entre los que están el 9 de junio y el 24 de septiembre, los dos días añadidos por el Ayuntamiento de Barcelona como festivos en la ciudad.
Y es que, tras la Diada, el siguiente festivo del que podrán disfrutar los barceloneses tendrá lugar el 24 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de la Mercè, la patrona de Barcelona. No obstante, el día cae en miércoles, por lo que será más complicado formar un nuevo puente.
Aún quedan cinco
Pasado el día 24, aún quedarán cinco festivos para gozar de un merecido descanso antes de que finalice el año, aunque dos de ellos caen en sábado:
- 1 de noviembre (sábado): Todos los Santos.
- 6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución.
- 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre (jueves): Navidad.
- 26 de diciembre (viernes): Sant Esteve.
