Alerta en Badalona por los peligrosos saltos desde el emblemático Pont del Petroli este verano

Que el acceso al emblemático Pont del Petroli esté cerrado desde que el temporal Gloria lo partiese en dos en 2020 no impide que muchos se cuelen en el pantalán y se lancen al mar, con el consiguiente peligro que ello conlleva.

En los últimos días, diversos usuarios han podido grabar en vídeo esta peligrosa práctica, que ha recogido el digital 'Tot Badalona', y ha provocado alarma entre los vecinos y el gobierno municipal: "El Ayuntamiento de Badalona hace una llamada a la responsabilidad ciudadana y recuerda que saltar al mar desde el Pont del Petroli es una práctica prohibida y peligrosa", explican fuentes municipales a EL PERIÓDICO.

En efecto, la ordenanza de playas de la cuarta ciudad de Catalunya considera una infracción grave (que conlleva una multa de entre 600,01 y 900 euros) el hecho de "lanzarse al agua en zonas rocosas, con espigones o desde estructuras fijas allí donde la prohibición esté señalizada", como es el caso del popular pantalán. Así, el Ayuntamiento recuerda que para acceder a la infraestructura "se han de saltar las vallas instaladas expresamente para impedir el paso"; por todo ello, el consistorio describe estas prácticas como "claramente imprudentes".

Sin embargo, el fenómeno no se circunscribe en absoluto al periodo en que el puente lleva cerrado. Las crónicas de la época informaban, ya que en los primeros dos meses y medio tras la inauguración del recuperado pantalán (allá por 2009), la Guardia Urbana de Badalona había podido detectar hasta 25 personas saltando desde la infraestructura, aunque el hecho de que la vigilancia policial no sea constante en el Pont del Petroli deja entrever que pudieron ser muchos más. Durante el verano de 2023, el primero del tercer mandato de Xavier Garcia Albiol, la policía local levantó cuatro actas por saltar desde el pantalán.

Las explicaciones que ofrece actualmente el gobierno local inciden en la imposibilidad de supervisar ininterrumpidamente la zona: "No se puede destinar una patrulla policial a vigilar el puente las 24 horas del día, porque la seguridad de la ciudad requiere una distribución equilibrada de los efectivos", imposibilidad ante la cual el consistorio "reitera la petición de responsabilidad a los ciudadanos".

Esperada reforma

Tras un año y medio en licitación, la reforma del puente fue finalmente adjudicada hace un mes, por un importe de 3,4 millones de euros y una duración prevista de las obras de unos ocho meses, que deberían permitir reabrir la infraestructura hacia otoño de 2026. Cabe considerar que durante los meses que dure la obra (se empezará a trabajar en una nave industrial en unas semanas pero hacia la primavera de 2026 los trabajos se realizaran in situ), la presencia de obreros, al menos durante las horas de sol, servirá de freno a los que quieran saltar. Una vez el simbólico pantalán reabra al público se deberá comprobar si la colocación de una malla metálica en las barandillas que sustituya a los actuales cables de acero será suficiente obstáculo para que los temerarios saltadores cesen en sus prácticas.