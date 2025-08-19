3.000 nuevas plazas de Zona Verde llegan a L'Hospitalet: gratis para residentes, de pago para visitantes

Aunque hasta finales de agosto L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) mantiene la gratuidad de las zonas azul y verde de aparcamiento en toda la ciudad, esta vencerá con la llegada de septiembre. Y, a finales de este mismo mes, el Ayuntamiento de L'Hospitalet pondrá en marcha, zonas verdes de aparcamiento en los barrios del Centre, Sant Josep, Les Planes y la Florida. Una tipología de aparcamiento regulado en el que las plazas son gratuitas para los residentes del barrio, tienen un precio reducido para comerciantes y familiares de residentes y tarifas estipuladas para no residentes.

Una vez finalice el despliegue, más de 3.250 nuevas plazas de estacionamiento regulado, que se sumarán a las 6.287 ya existentes. Es decir, que se producirá alrededor de un 50% de aumento. Entre estas nuevas plazas, unas 3.000 nuevas plazas verdes de estacionamiento, más de 200 azules y unas 50 amarillas.

Así, explica el consistorio en un comunicado, con la implementación de la tercera fase de las áreas integrales de regulación del estacionamiento, L'Hospitalet "dispondrá de más de 1.350 plazas de carga y descarga". Y en los barrios del Centre, Sant Josep, Sanfeliu, Santa Eulàlia, Granvia Sur, Collblanc, La Torrassa, Can Serra, Pubilla Cases, la Florida y Les Planes habrá más de 7.150 plazas de zonas verdes, un 70% más que en la fase anterior y casi 1.000 plazas de zonas azules, un 30%.

Las zonas verdes

En las zonas verdes de aparcamiento, los residentes pueden aparcar su vehículo autorizado de forma gratuita. Funcionan de 8 a 20 h, de lunes a viernes, con tarifas estipuladas para no residentes. El consistorio dice que distribuirá a domicilio un folleto con información práctica sobre las zonas verdes de aparcamiento para explicar las ubicaciones de las plazas y su funcionamiento en los barrios de nueva implantación.

De este modo, existen tres tipologías de usuarios con una tarifa bonificada: residentes –vecinos y vecinas empadronados en el barrio–; residentes familiares –parientes de primer grado de consanguinidad y/o afinidad de residentes en un barrio con zona verde. Con un coste de 0,20 euros al día–; residentes comerciales –personas titulares de un comercio o actividad con domicilio fiscal en un barrio con zona verde. Con un coste de 1,10 euros al día–.

"Hasta ahora, para aparcar en zonas verdes, los residentes debían solicitar un distintivo en el ayuntamiento para poner en el parabrisas del coche, pero ya no es necesario. Desde ese año, y para mejorar y facilitar el servicio, el consistorio determina de oficio el censo de vehículos que cumplen los requisitos para aparcar en las zonas verdes", dice el texto. Para aparcar en la zona verde del barrio como residente, sólo es necesario comprobar que el coche conste en el censo y saber cuál es la zona verde asignada. Se puede realizar en la Sede electrónica de L'Hospitalet. Eso sí, al estacionar el coche, es necesario sacar un ticket para identificar el vehículo y el día y la hora límite para estacionar –un máximo de siete días–. El ticket se puede sacar de forma virtual a través de la app CON Aparcamiento Residentes, o físicamente en el parquímetro más cercano. En caso de hacerlo en el parquímetro, es necesario dejar el ticket visible en el parabrisas del vehículo.

La actuación, cofinanciada con fondos 'Next Generation', forma parte de la III fase de implementación de las áreas integrales de regulación del estacionamiento (AIRE), que mejoran la movilidad, la calidad del aire y la percepción de seguridad; pacifican el tráfico rodado; reducen la accidentalidad; disminuyen la presencia de coches de fuera del barrio o de otras ciudades, y facilitan el aparcamiento en el vecindario de L'Hospitalet. La fase III también incluye la creación de zonas azules de aparcamiento en los barrios de Sant Josep y Les Planes, así como la ampliación de plazas de zonas verdes en Sanfeliu, Santa Eulàlia y Pubilla Cases y de zonas azules en Sanfeliu, el Centre, Santa Eulàlia, la Florida y Pubilla Cases. Además, en los barrios del Centre, Sant Josep, Florida, Les Planes y Pubilla Cases se reordenan las plazas de distribución urbana de mercancías –zona amarilla o DUM– para hacer frente a las necesidades actuales de los barrios.

Horario de las zonas azules y amarillas

Las zonas azules –con limitación horaria– facilitan la rotación del estacionamiento en los sectores comerciales y de servicios. Las zonas azules de Collblanc, Torrassa, Santa Eulàlia, Florida y Pubilla Cases funcionan de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, y los sábados, de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. A partir de septiembre, también tendrán este horario las zonas azules del Centre, Sant Josep y Les Planes. Y las zonas azules de Sanfeliu, Granvia Sud y Can Serra funcionan de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Las zonas amarillas de carga y descarga funcionan en toda la ciudad de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y los sábados, de 8 a 14 horas.

Dentro de la nueva ordenación del estacionamiento del espacio público, "también se crean más plazas para motocicletas en calzada, con el objetivo de liberar espacio en las aceras y devolverlo a los peatones, al tiempo que se mejora la seguridad vial dando más visibilidad a cruces y pasos de peatones. De la misma forma, y de acuerdo con lo que establece el nuevo código de accesibilidad, se crean nuevas plazas para personas con movilidad reducida", añade el consistorio.

El conjunto de actuaciones forman parte de una planificación de la ciudad siguiendo el Plan de movilidad urbana sostenible de L'Hospitalet (PMUS), con el objetivo de conseguir un espacio público más ordenado y pacificado y de mejorar la seguridad y la movilidad teniendo en cuenta las necesidades actuales de L'Hospitalet.