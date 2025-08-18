El uso de los carriles bici de Barcelona crece un 17% en el último año

El uso del carril bici en Barcelona crece, según el Ayuntamiento. El consistorio tiene instalados un total de 318 puntos distribuidos por toda la ciudad donde se registra el número de circulaciones. En 9 de cada 10 puntos con conteo de aforo se incrementó el uso diario en junio respecto al mismo mes del año anterior, con una media total de un 17%.

El punto con mayor número de circulaciones diarias fue la avenida Diagonal con Passeig de Gràcia en sentido Besòs, con 6.232, con un aumento de su uso en junio del 12% respecto al año anterior. Entre Diagonal y Passeig de Gràcia en sentido Llobregat aumentó un 30%, hasta las más de 5.000 circulaciones.

Las cifras contrastan con el último Barómetro ciclista del RACC, que indicaba que por primera vez el uso de la bicicleta cayó en el último año un 6% en Barcelona y en sus accesos, si bien en este caso las cifras se basaban en los 14 carriles bici que monitoriza la entidad.

Principal eje ciclista

Las cifras constatan que la avenida Diagonal, especialmente en el tramo comprendido entre las plazas de Francesc Macià y de las Glòries, es el principal eje ciclista de la ciudad: concentró en sus diferentes intersecciones las primeras diez posiciones en el ranking de puntos con mayor uso de los carriles bici.

Sin embargo, el que más subió en afluencia respecto al año anterior es el carril bici entre la calle Londres y Calàbria, que con 3.400 circulaciones experimentó más de un 170% de incremento de paso.

El 88% de los puntos monitorizados presentaron más uso. Entre los que no, se encuentra el punto de Diagonal con Girona en sentit Llobregat, que con unas 4.600 circulaciones cayó un 4%; el punto entre Provença y Comte d’Urgell en sentido Llobregat que, con 3.120, descendió un 3%; o el de Provença con Nàpols, cuyo uso bajó en junio un casi un 10%.

Barcelona cuenta con 270 kilómetros de carriles bici. El Ayuntamiento prevé intervenir en más de 20 kilómetros de infraestructura, que se sumarán a los 22 kilómetros ejecutados ya en este mandato. Una de las actuaciones será bajar a la calzada el carril bici de la Diagonal entre las Glòries y el Fòrum.

Bicicletas del servicio metropolitano AMBici en la parada de intercambio Campus Diagonal-Besòs / EP

Aumento de la Bicivia

También el uso de la bicicleta sube en el Área Metropolitana. El último informe recoge que la demanda ha aumentado un 21% en cinco años dentro del territorio metropolitano, de tal manera que en 2024 se registraron 75.600 usuarios diarios de media. La Bicivia, nombre que recibe el carril bici en los municipios de la conurbación barcelonesa, registró cada día una media unas 14.057 bibicletas circulando, según los datos del AMB, que considera que las cifras avalan "el impulso a las políticas de movilidad sostenible y a la creación de infraestructura ciclable".

El 64% de la movilidad en bicicleta se debió a desplazamientos cotidianos, mientras que el 36% restante correspondió a deporte o ocio.

Las más usadas

La vía ciclable más utilizada es la 6, que conecta el Port Vell de Barcelona con Barberà del Vallès, con más de 16.300 usuarios diarios de media en 2024. Los ejes ciclables que siguen el litoral metropolitano también son muy concurridos: en segunda posición está la Bicivia 7, que conecta el Fòrum de Barcelona con Castelldefels, donde se registraron más de 16.000 usuarios diarios de media. La Bicivia 3, que transcurre por la línea de la costa entre El Prat de Llobregat y Montgat, tuvo casi 11.000 usuarios diarios de media el año pasado.

La bicicleta sigue siendo el medio de transporte elegido por la mayoría de usuarios: la intensidad media diaria de bicicletas en 2024 fue de 14.057, mientras que la de patinetes eléctricos alcanzó 6.292. No obstante, mientras la bici creció un 29%, los vehículos de movilidad personal, entre ellos en especial los patinetes, aumentaron un 92%. Siete de cada diez ciclistas llevan casco, mientras que entre los usuarios de patinetes lo hacen cinco de cada diez, según los datos del AMB.

En toda el área metropolitana de Barcelona hay 367 km de Bicivía o carril bici que "permiten desplazarse, por ejemplo, desde Castelldefels hasta Sant Boi de Llobregat o de Sant Just Desvern a Sant Adrià de Besòs", destaca el AMB. El Área Metropolitana sigue desplegando el servicio de bici pública metropolitana, el AMBici, así como los aparcamientos para los ciclos, el Bicibox.