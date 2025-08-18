Los mil destierros de los Encants, el mercado viajero de Glòries

Para muchos barceloneses, el nombre de las Glòries está irremediablemente ligado al de los Encants. El emblemático mercado de viejo es uno de los pocos inquilinos que ha sobrevivido a las contínuas mutaciones de la plaza. Sin embargo, su presencia aquí es más reciente de lo que muchos creen: no alcanza siquiera el siglo. Antes de instalarse en Glòries, los Encants dieron vueltas por distintos puntos de Barcelona, sufriendo un rechazo casi sistemático de vecinos y comerciantes, que veían este zoco como un sinónimo de miseria y suciedad.

El mercado de los Encants es uno de los más antiguos de Europa. Tiene su origen en la venta en público que se realizaba en el siglo XIII en los porches de la desaparecida iglesia de la plaza de Sant Jaume. Probablemente, la mayoría de los primitivos encantistas eran judíos, del vecino barrio del Call. La sucesión de epidemias comportó un primer traslado fuera del casco urbano. Tras pasar por la plaça Nova, hacia 1397 el mercado se instaló en la antigua plaza de Sant Sebastià, donde hoy se levanta el edificio de Correos.

Durante cinco siglos, los encantistas ocuparon los bajos porticados de la plaza, donde vendían muebles, ropas, libros, quincalla y trastos usados o remendados. Aunque la zona quedó arrasada con la apertura de la Vía Laietana, en la calle del Consolat de Mar todavía sobreviven algunos de aquellos arcos y pórticos, precisamente conocidos como las Voltes del Encants.

En 1888, la celebración de la Exposición Universal en Barcelona fue acompañada de un lavado de cara de la ciudad, ocultando todo aquello que pudiera afear la postal oficial. Los Encants fueron desterrados al Mercat Sant Antoni, donde acabarían ocupando varias calles adyacentes, hasta la avenida Mistral.

Los traperos de pillajes de guerra

Por entonces, los Encants Vells ya no eran el único mercado de segunda mano de la ciudad. A principios del siglo XIX, durante la ocupación napoleónica, había surgido en la Rambla la Fira de Bellcaire, formada por traperos que vendían, sobre todo, ropa usada y objetos procedentes del pillaje de las tropas francesas. En 1822, la Fira de Bellcaire se mudó al Born y de allí a Sant Antoni, donde se acabaría mezclando con los paradistas que venían de las Voltes del Encants.

En 1928, a las puertas de una nueva Exposición Internacional, el ayuntamiento trasladó los Encants y la Fira de Bellcaire a las Glòries, por entonces una zona marginal entre descampados y vías férreas. La queja de un vecino, publicada en 1933 por la revista Destino, permite hacerse una idea: “Los Encantes viejos no son otra cosa que una montaña de podredumbre, compuesta de toda clase de desechos y porquería amontonados, de donde nacen miles de ratas de un tamaño descomunal”.

Del centro de la plaza al 'Camp de l'Insecticida'

Aún asentándose en Glòries, los Encants no han perdido su carácter errante, pasando por distintas ubicaciones en la misma plaza. Tras una primera época en la explanada central, en 1931 se mudaron al lado montaña, conocido popularmente como el Camp de l'Insecticida por la fábrica de plaguicidas de Can Caubet. Paralelamente, un grupo de paradistas se estableció por su cuenta en la calle Dos de Maig, entre Aragó y València, dando origen a las futuras galerias de los Encants Nous.

En los años noventa empezó a sonar con fuerza la idea de un nuevo traslado. Se habló de la Monumental, de la Vall d'Hebrón, incluso de la Zona Franca. Finalmente, el destino estaría en la misma plaza de las Glòries Catalanes. En /es2013 se estrenó un moderno mercado con cubierta de espejos, para dejar atrás aquellos tiempos de miseria y podredumbre.