El funicular de Vallvidrera en Barcelona retomará el servicio el sábado 23 de agosto tras su puesta a punto anual

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) retomará el próximo sábado, día 23 de agosto, el servicio habitual del Funicular de Vallvidrera, tras haber finalizado los trabajos de revisión anual de la infraestructura. La puesta a punto ha durado casi tres semanas, durante las cuales se han revisado los componentes mecánicos y de control de la sala de máquinas, del trazado y de los dos vehículos, según han explicado en un comunicado.

El objetivo era "mejorar la calidad y la fiabilidad del funicular, así como el confort de las personas usuarias". FGC destaca que estas labores permiten que el Funicular de Vallvidrera pueda dar el servicio con "elevadas tasas de disponibilidad", necesarias para un medio de transporte que utilizan diariamente unas 4.000 personas.Durante las últimas semanas, se ha garantizado la movilidad de todos usuario con un operativo alternativo por carretera, con autobuses, y con el mismo horario que el servicio habitual del funicular.

Más de ciento años de historia

El Funicular de Vallvidrera, construido por la compañía del Ferrocarril Sarriá Barcelona (FSB), se inauguró el octubre de 1906 para poder comunicar la línea del Vallès (estación Pie del Funicular) con el pueblo de Vallvidrera. El 1979 se integró en la red de FGC. Tras varias reformas de los coches antiguos, en 1998 se procedió a realizar una reforma integral de la línea, cambiando toda la plataforma de vía, las estaciones y los vehículos permitiendo que el funicular funcionara de manera totalmente automática, con la vía protegida con puertas de andén a las estaciones.

Esta línea tiene una longitud de 736,6 metros con un desnivel de 158 m y una pendiente máxima del 29%. En la actualidad el servicio se ofrece con dos vehículos con capacidad para 50 personas en cada uno de ellos.

El tiempo de recorrido es de menos de 3 minutos. Sirve de transporte público habitual para las personas residentes a Vallvidrera y los fines de semana es habitual para las personas que suben a Collserola para realizar caminatas a la Carretera de las Aigües o excursiones entre Vallvidrera y otros puntos del macizo donde FGC cuenta también con estaciones que permiten hacer el retorno en tren, detallan.