Hadas desaparecidas, fuentes con palomitas, y figuras escondidas: robos y destrozos de más decorados de las fiestas de Gràcia 2025

Las calles decoradas de Gràcia han sufrido destrozos que han alterado la imagen original que se presentó hace apenas tres días. Además del incendio del pasado sábado, que hizo desaparecer la entrada de la calle de Verdi, otras calles han mostrado a EL PERIÓDICO los daños que han padecido.

“Tenemos la sensación de que somos el fondo de una foto de Instagram, en vez de un elemento de cultura popular”, afirma Natàlia, presidenta de la comisión de la calle de la Llibertat. Mientras relata la situación, Marta, encargada de vigilar el decorado en ese momento, debe llamar la atención a un hombre que se está haciendo una fotografía. “No me estoy apoyando, solo lo estoy tocando”, responde él, a pesar del cartel con un “No tocar” en mayúsculas claramente visible sobre la figura.

Base destrozada de una figura de la calle Llibertat. / L.Carpio

La temática de la calle, titulada 'Llibertat contra l’Imperi', está inspirada en el universo de Star Wars. “Tenemos que llevarnos la figura de Yoda a casa cada noche, porque estamos seguros de que si la dejáramos, se la llevarían”, asegura Marta. La vecina señala además la base hundida de otras figuras y la ausencia de la empuñadura de la espada láser de Darth Vader, que alguien ha robado. Marta pide seguridad efectiva en las calles las 24 horas del día durante las fiestas de Gràcia, para proteger a las personas y las decoraciones.

La calle de Progrés, con la temática 'Progrefoc', presenta una entrada con una gran escalinata hecha de papel, como la mayoría de los decorados de Gràcia. Durante la primera jornada de fiestas, alguien intentó subir por ella y la estructura se hundió. Actualmente, la escalinata está acordonada con cinta de papel y un cartel de cartón que advierte: “Prohibido pisar. ¡Peligro!”, acompañado de una pequeña pegatina en una esquina con la frase: “Turistas, volved a casa”.

Escalinata dañada en la calle Progrés. / L.Carpio

Dani, presidente de la comisión de la calle, explica que hay distintos perfiles de visitantes en las fiestas de Gràcia, especialmente “turistas que solo quieren alcohol y fiesta”, y que “con la masificación, son difíciles de controlar”. El decorado de la calle de Progrés también cuenta con una fuente, en la que un hombre vació una bolsa de palomitas. Cuando los vecinos lo recriminaron, el visitante reaccionó de forma violenta.

“Aquí antes había un hada”

El pasado viernes, la calle de la Fraternitat de Dalt, con la temática "Fraternia”, estaba llena de hadas y duendes que colgaban del techo. Las figuras han sido sustituídas por carteles, también colgantes, con la frase “Aquí antes había un hada #Respetemoseldecorado”.

Carteles de cartón que sustituyen las figuras en Fraternitat de Dalt. / Jordi Cotrina/EPC

Yolanda, presidenta de la comisión de Fraternitat de Dalt, remarca que el primer día de fiestas había 50 hadas, y a tres días de finalizar la celebración, han desaparecido muchas de las figuras. “Cada figura se ha hecho durante una o dos semanas por un grupo de nueve o diez personas”, anuncia la presidenta, que remarca la dificultad del proceso de creación.

Las hadas y duendes de Fraternitat de Dalt han aparecido tirados o escondidos por el barrio. Yolanda, asegura que “para algunos es un juego” y cuenta que encontraron un hada que un hombre borracho llevaba en un bar, y que unos vecinos devolvieron. “Nos duele que, tras meses de trabajo, las decoraciones no aguanten”, concluye.

La calle de Lluís Vives, con la temática 'Els tres porquets', sufrió un robo, o mejor dicho, un intento: los vecinos sorprendieron a alguien intentando llevarse la sierra de los cerditos. Uno de los árboles también tiene una rama partida. Joan, vecino de la comisión, explica que “hay tanta gente que es imposible saber si los desperfectos son intencionados o accidentales”.

Árbol destrozado en escenario de los tres cerditos. / L.Carpio

En la calle de Tordera, con el decorado ‘Rusc’, han puesto vallas alrededor de una de las grandes abejas, porque parte de la aguja ya estaba rota el primer día. “La idea era que la gente pudiera acercarse y hacerse fotos, pero ya no se puede”, explica Laia, presidenta de la comisión.

Incendio en Verdi: ¿intencionado o accidental?

La entrada a las decoraciones de la calle de Verdi aún huele a quemado. La estructura que daba la bienvenida, 'Selva Verdi Maia', quedó destruida por un incendio en la madrugada del sábado. En su lugar, se ha colocado un altar construido con decorados de otras calles, acompañado de una pancarta con la frase: “Respetemos las decoraciones. Nuestras calles – Nuestros orígenes”.

El informe de los Bomberos de Barcelona concluye que no se pueden determinar las causas del incendio, y los Mossos d’Esquadra mantienen abierta una investigación para indagar posibles ilícitos penales o delitos de autoría. Aún así, la presidenta de la calle de Verdi, Susana, está convencida de que el fuego fue intencionado y exige responsabilidades: “Ojalá supiéramos quién ha sido para que reciban un castigo y sufran como hemos sufrido nosotros”.

Portalada de Verdi, después del incendio. / ZOWY VOETEN

La opinión sobre el incendio está dividida en el barrio de Gràcia. Representantes de la calle de Lluís Vives consideran que solo las autoridades pueden investigar y esclarecer lo ocurrido, mientras que vecinos de la calle de la Llibertat opinan que la historia se repite: en 2019, su decorado fue destruido por incendio intencionado.

En una primera hipótesis, los bomberos señalaron que el origen del fuego podría estar en el cuadro eléctrico, pero esta posibilidad fue descartada. La presidenta de la comisión de la calle de Verdi insiste: “Para nosotros está clarísimo que fue intencionado, ya que la electricidad se apaga a las 3 de la madrugada, los cuadros eléctricos están arriba, y el fuego comenzó abajo”.