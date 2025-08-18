Detienen a un multirreincidente muy activo por varios robos y daños en Sant Cugat

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la unidad de investigación de la comisaría de Rubí identificaron y detuvieron al supuesto autor dos robos con fuerza en establecimientos comerciales, dos robos en el interior de vehículos y dos delitos leves de daños en vehículos ocurridos en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) durante este mes de julio. Además, se le relaciona con un robo con violencia cometido el pasado 20 de julio en las inmediaciones de la estación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Valldoreix, también en Sant Cugat del Vallès.

La policía catalana explica en un comunicado que el primer robo se produjo el pasado 4 de julio en un supermercado, donde un individuo accedió forzando la persiana y sustrajo la caja registradora con 880 euros en efectivo. Durante la tarde del mismo día, la caja registradora fue localizada abandonada cerca del lugar de los hechos con parte del dinero recuperado.

El segundo robo tuvo lugar el pasado 12 de julio en un bar, donde un hombre rompió la puerta de acceso con una tapa de alcantarilla y sustrajo la caja registradora con 1.100 euros. Durante la investigación, se localizaron también cuatro vehículos dañados cerca del establecimiento, algunos con objetos sustraídos que fueron recuperados. Las investigaciones permitieron identificar al autor y relacionarlo con dos robos con fuerza, un robo con fuerza en el interior de un vehículo y por daños.

Se da la circunstancia de que el pasado 20 de julio el mismo presunto autor volvió a actuar. Los hechos sucedieron sobre las 10.20 h de la mañana, cuando la víctima, una mujer de 75 años, caminaba por la avenida de Villadelprat. Dos jóvenes la abordaron y uno de ellos le dio un fuerte tirón para arrancarle un colgante de oro con piedras de amatista que llevaba en el cuello, los jóvenes huyeron corriendo. La víctima sufrió lesiones leves y fue atendida médicamente.

Gracias a las gestiones de investigación se identificó al autor material del tirón que resultó ser el mismo hombre que ya buscaban por los hechos anteriores. El hombre fue detenido el pasado 6 de agosto en su domicilio de Rubí. El detenido acumula un gran número de antecedentes policiales desde febrero de 2024, la mayoría por robos con fuerza y robos con violencia e intimidación, lo que "evidencia un alto riesgo de reincidencia", dicen los Mossos. El joven pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Rubí el pasado 7 de agosto.