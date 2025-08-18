Singularidad arquitectónica
La desgracia que explica por qué hay un escudo del Barça en una ventana de Santa María del Mar
Una vidriera del siglo XX revela el mecenazgo deportivo en el templo gótico más popular de Barcelona
Andrea Gabarró
La basílica de Santa María del Mar es un icono barcelonés, así como también lo es el equipo de fútbol estrella de la ciudad: el Barça. Un detalle del todo inesperado para los visitantes y los propios barceloneses une a los dos emblemas: un escudo del FC Barcelona se esconde en una de las vidrieras del templo gótico del Born. Esta singularidad arquitectónica no es ningún capricho ni error, sino que tiene su origen en unos hechos dramáticos reales.
Fue el 17 de julio de 1936, en el marco de los episodios de anticlericalismo que tuvieron lugar tras el estallido de la Guerra Civil desencadenada por el alzamiento militar. Un fuerte incendio comenzó a consumir la basílica barcelonesa. El fuego se prolongó durante 11 días consecutivos, causando daños valorados en veinte millones de pesetas del momento. Las vidrieras del templo quedaron gravemente deterioradas por las altas temperaturas y el humo.
La reconstrucción del edificio se extendió durante décadas. A finales de los años 60, las autoridades eclesiásticas decidieron sustituir definitivamente las vidrieras dañadas. Para financiar esta restauración, se organizó una campaña de patrocinio dirigida a gremios y entidades de la ciudad.
El FC Barcelona participó en esta iniciativa con una aportación de 100.000 pesetas, equivalentes a 601 euros (más toda la inflación acumulada desde entonces). El club azulgrana financió la creación de una vidriera emplomada de 50 por 40 centímetros, diseñada por el artista Pere Cánovas Aparicio. La pieza se localiza en el segundo piso del templo, concretamente en la parte inferior izquierda de uno de los ventanales orientados hacia el altar mayor. El escudo del Barça funciona como firma del mecenazgo deportivo en esta obra de arte sacro.
Incendios y terremotos
Este vestigio del patrocinio no fue una práctica exclusiva del Barça. Otras entidades colaboradoras también dejaron constancia de su contribución mediante emblemas incorporados en diferentes vidrieras de la basílica. El conjunto documenta la solidaridad que permitió la restauración del patrimonio religioso barcelonés.
La basílica de Santa María del Mar, aún más conocida en todo el mundo desde la publicación del best seller "La Catedral del Mar" de Ildefonso Falcones, fue construida entre 1329 y 1383 por iniciativa de los vecinos del barrio de la Ribera. Marineros, pescadores y trabajadores portuarios financiaron originalmente su edificación como alternativa popular a la catedral del centro.
El templo ha sufrido numerosos percances a lo largo de su historia. Además del incendio de 1936, la basílica padeció daños durante el terremoto de Catalunya de 1428, que provocó la caída del rosetón y causó víctimas mortales entre los feligreses.
Punto de interés turístico
La presencia del escudo azulgrana ha convertido esta vidriera en un punto de interés turístico. Los aficionados del FC Barcelona y curiosos en general acuden al templo para localizar este elemento futbolístico integrado en el patrimonio religioso barcelonés.
La restauración de los años 60 permitió recuperar el aspecto diáfano que caracteriza el interior gótico de Santa María del Mar. Los trabajos incluyeron también la demolición de varias bóvedas del deambulatorio construidas en el siglo XVI, liberando espacio y devolviendo la luminosidad original al templo.
Las huellas del incendio de 1936 permanecen visibles en partes ennegrecidas del interior y la techumbre. Estos vestigios históricos conviven con las vidrieras restauradas, creando un diálogo entre destrucción y reconstrucción que caracteriza la compleja historia de este emblemático templo barcelonés.
