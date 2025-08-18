Educación
El Citilab de Cornellà ofrece nuevas formaciones dirigidas a docentes sobre programación, robótica e IA en la educación
Las inscripciones estarán abiertas del 5 al 21 de septiembre en la web del servicio educativo del Baix Llobregat V
El Citilab, laboratorio ciudadano de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), impartirá tres formaciones enmarcadas en el nuevo Plan Formativo de Zona (PFZ) del servicio educativo del Baix Llobregat V. "El PFZ consiste en la programación de capacitaciones que se impartirán a partir del próximo curso escolar y que están diseñadas para acompañar la práctica docente y promover una educación", recuerda el centro en un comunicado. Concretamente, las tres formaciones que Citilab ofrecerá a lo largo del curso 2025-2026 serán sobre programación y robótica educativas (la actualización del contenido del programa EduLab en las escuelas), fabricación digital e inteligencia artificial aplicadas en el aula.
El Citilab señala que todas las formaciones están dirigidas a docentes y se caracterizan por "ofrecer un modelo teórico-práctico que, en todos los casos, combina la formación directa del profesorado con la implementación práctica de los contenidos en el aula y la resolución de dudas durante el proceso". Los tres cursos que se ofrecen son: actualización del programa EduLab en las escuelas: programación y robótica; fabricación digital aplicada en el aula; e inteligencia artificial aplicada en el aula.
"Estas formaciones quieren capacitar a docentes para dar respuesta a los retos y ámbitos de actuación prioritarios que plantea el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya: la competencia matemática, las ciencias, la competencia digital o el pensamiento crítico", añade la entidad
Las inscripciones estarán abiertas del 5 al 21 de septiembre en la web del servicio educativo del Baix Llobregat V.
