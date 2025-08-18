Catalunya acapara el mayor número de máquinas tragaperras en España: estos los municipios más destacados

Catalunya es la comunidad autónoma con más máquinas tragaperras en bares y locales, con 33.611 instaladas, según datos de 2024 del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. La primera plaza ya la ocupaba a principios de la década pasada, si bien ese tipo de juego de azar que amenaza con alentar la adicción anda a la baja: se han retirado 4.707 máquinas en Catalunya desde 2014, aunque el año pasado se contaban 294 más que en 2023.

El ranquing cambia cuando se pondera por población. Catalunya es la novena comunidad en proporción de terminales de juego por residentes. Tiene repartidas 4,19 tragaperras por 1.000 habitantes, menos que en Asturias (5,49 por 1.000 personas), el País Vasco (4,66 por 1.000 personas) o la Comunidad Valenciana (4,53 por 1.000 personas), pero más que en Baleares (3,66 por 1.000 personas), Andalucía (3,59 por 1.000 personas) o la Comunidad de Madrid (2,40 por 1.000 personas).

Además, se contabilizan 15.502 establecimientos en Catalunya con esa clase de recreativos que pueden inducir a la ludopatia. Si hace décadas eran parte del paisaje habitual en la restauración de barrio, hoy muchos establecimientos las evitan. Entre 2023 y 2024, dejaron de ofrecer tragaperras a la clientela 33 locales. En Barcelona se concentran 2.883 locales con tragaperras y una tasa de 1,71 negocios con terminales por 1.000 residentes, por debajo de la media.

¿Y cuáles son los municipios donde más proliferan los bares con máquinas? Los datos, recabados por la ACN a través de una solicitud de información pública al Departament d’Economia, brindan resultados dispares según cómo se analicen. De hecho, la clasificación varía mucho si se examinan todos los municipios de Catalunya sin cribar por número de habitantes o si se excluye a los pueblos con menos de 1.000 vecinos.

De Granyanella a La Jonquera

En caso de tomar las cifras de todas las 947 localidades catalanas sin excepción, las más pequeñas acaparan el 'top 20' de mayor ratio de tragaperras por vecino. La que presenta una proporción más alta de establecimientos con máquinas de juego en relación a su población es Granyanella, en la comarca de la Segarra. Con 140 habitantes, cuenta con seis bares con tragaperras y por lo tanto una proporción equivalente a 42,9 locales que los ofrecen por cada 1.000 personas. Le siguen Sant Pere Sallavinera, en la Anoia (12,7 negocios con terminales por 1.000 personas); Camarasa, en la Noguera (12,2 por 1.000 personas), y Siurana, en el Alt Empordà (11,3 por 1.000 personas). Ninguno de los tres llega al millar de vecinos censados.

De los 20 municipios con mayor porcentaje de bares con aparatos recreativos, solo uno supera los 1.000 residentes. Es La Jonquera, la quinta localidad con mayor ratio de establecimientos con tragaperras por población en Catalunya y la que encabeza la lista si se descuentan los pueblos pequeños. El municipio fronterizo del Alt Empordà, con 3.361 residentes, acredita 10,4 locales con máquinas por 1.000 habitantes y 35 negocios con recreativos.

La proporción se recorta a menos de la mitad en el siguiente municipio de la tabla, Castelló d’Empúries, también en el Alt Empordà. Suma 4,9 bares con tragaperras de media y 59 locales que poseen al menos una máquina. Con más de cuatro negocios con terminales por 1.000 vecinos aparecen Llorenç del Penedès, en el Baix Penedès (4,1); Vilamalla, en el Alt Empordà (4,1), y Sant Llorenç de Morunys, en el Solsonès (4).

En el entorno de Barcelona, Sant Adrià de Besòs es la ciudad con una ratio más pronunciada, a tenor de los datos publicados por ACN: con unos 39.000 habitantes, suma 3,6 bares con tragaperras por 1.000 residentes y 138 negocios equipados con máquinas. Le siguen Barberà del Vallès (90 establecimientos y 2,68 locales con aparatos por un millar de vecinos) y El Prat de Llobregat (176 establecimientos y 2,67 locales con aparatos por 1.000 vecinos).

Entre otros casos, Santa Coloma de Gramenet registra 2,55 bares con máquinas por 1.000 vecinos; Cornellà de Llobregat y Martorell, 2,53 por 1.000; Badalona, 2,46 por 1.000; Viladecans, 2,44 por 1.000; Sant Boi de Llobregat, 2,38 por 1.000; L’Hospitalet de Llobregat, 2,32 por 1.000; Mataró, 2,27 por 1.000, y Sabadell, 2,11 por 1.000.