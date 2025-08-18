Calor, miedo y averías constantes en un bloque de pisos públicos de Barcelona: “Estamos en un desamparo total”

“Me da vergüenza que venga mi familia y vea que vivimos así”, confiesa un inquilino de una promoción de 54 pisos públicos en Barcelona. “Me da reparo si van a venir a casa, entonces limpio el rellano y los ascensores”, reconoce otro residente del bloque, estrenado en marzo de 2023 y perteneciente al Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona (IMHAB), que depende del ayuntamiento. Otros vecinos del edificio, en el barrio del Besòs i el Maresme, también tratan por su cuenta de mantener la suciedad a raya al menos ante su puerta, uno de los síntomas de la dejadez, el incivismo y la inacción de la administración que denuncian sufrir. “Estamos en un desamparo total”, reprochan.

Las habituales trastadas con que topan frustran los intentos de parte de los inquilinos por adecentar el inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona: pintadas intimidantes en la cabina de los elevadores, insolencias de algunos habitantes y extraños que merodean por la finca, bolsas de basura arrojadas en mitad de la escalera, heces en los escalones y dentro de los ascensores… Incluso hay quien se ha encontrado excrementos dentro de un tarro.

El bloque del IMHAB en la calle Lluís Borrassà del barrio del Besòs i el Maresme, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

La retahíla de estorbos que inquietan es amplia. “Hubo una vecina que se puso a hacer una barbacoa dentro de casa, con el riesgo de provocar un incendio”. “Del cuarto para abajo, tienen ratas, cucarachas… Un desastre”. “Una vecina tiene que dormir con la tapa del váter cerrada y los desagües cerrados para que no entren cucarachas”. “Hemos encontrado jeringuillas en la escalera, fue solo una vez, pero sabemos que hay venta de droga”. “Un yonqui se metió a vivir en un cuartito en la entrada que jamás funcionó, la policía lo bloqueó porque se metía gente”. “Se lían a jugar con los extintores, los vacían en el rellano y en la calle”. “Una vez pillaron a unos teniendo relaciones sexuales en la escalera: parece ser que no les dejaban que lo hicieran en casa… Hay una segunda vida en estas escaleras”.

Los afectados reclaman hace tiempo al IMHAB que contrate a un conserje que “vea quiénes son los incívicos” o, en su defecto, coloque cámaras de seguridad. “Pero la única posibilidad que nos dieron fue poner unos cartelitos con normas de convivencia, que están puestos en la escalera, aunque con frecuencia los rompen o escriben encima”, apuntan.

Contenciosos en el juzgado

Consultado por EL PERIÓDICO, el IMHAB responde que “es conocedor de las situaciones de incivismo e inseguridad” en su finca de alquiler social en el Besòs i el Maresme, cuya construcción costó 6,9 millones de euros. El organismo municipal asegura que se han tomado “diferentes medidas para mejorar la convivencia, en algunas situaciones coordinadamente con las fuerzas de seguridad”. Los vecinos consultados replican que no notan que se haya puesto remedio.

Un cartel advierte del calor dentro del bloque de pisos públicos, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

El IMHAB precisa que tiene cuatro procedimientos judiciales abiertos para recuperar “la posesión de viviendas que son algunas de las que causan más incidencias de convivencia”. Añade que, “en función de la evolución de la situación", valorará otras medidas "que faciliten el buen uso de los domicilios y la convivencia”.

Los inquilinos comentan que no han recibido explicación del IMHAB sobre los motivos por los que no se nombra un conserje. Algunos de ellos costean sistemas de alarma a modo de protección. También presentaron una reclamación en el Síndic de Greuges de Barcelona, que tiene pendiente pronunciarse.

Sin refrigeración

No menos malestar causan las averías en los pisos. “Es bastante frecuente que las cisternas se estropeen y estén dos o tres días sin funcionar”. “La puerta de la calle está rota habitualmente, las puertas se agrietan y quedan abiertas, los marcos se caen...”. “Tenemos problemas con las persianas eléctricas, nos ha pasado a muchos y nos quieren cobrar la reparación, 900 euros que no tengo, por eso la tengo atada”. “Me he quedado sin agua caliente cinco veces, tres en invierno: no vienen de un día para otro a arreglarlo y da miedo cargar con una olla y sufrir un resbalón”. “Estuve dos semanas en que salía un hilito de agua de la ducha y de la cocina, ridículo, llamé y estuve como un mes así”.

Una bolsa de basura tirada en la escalera del bloque del IMHAB, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

También acapara quejas que el sistema de aerotermia no refrigere en verano, con la consecuente incomodidad por el calor. El IMHAB admite que el sistema solo brinda calefacción. Ahora estudia incorporar aire frío en el edificio.

Los residentes afirman que a menudo tienen que buscar operarios por su cuenta para subsanar desperfectos, ante la falta de respuesta que achacan al órgano municipal. El IMHAB contesta que “la constructora aún está realizando el servicio postventa y es quien atiende a los vecinos”.

Bajos ingresos

“Lo que no puede ser son estos pagos que cada dos por tres asumimos”, recrimina un inquilino. “Todas las familias no podemos hacer frente a los pagos, he estado meses con la persiana estropeada porque no podía reunir el dinero para la reparación”, atestigua otro.

Una puerta con señales de haber sido forzada en el bloque de pisos públicos del IMHAB, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

Los habitantes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El alquiler se tasa según los ingresos de cada hogar, sin superar los 738 euros, inferior al alquiler medio de Barcelona, que se estima en 1.087 euros. Tras una revisión al variar sus circunstancias, algunos residentes dan fe de que han pasado de abonar menos de 300 euros al mes a más de 500, suministros aparte.

“Mi pareja lleva tiempo que se quiere ir de aquí, pero le costó mucho conseguir el piso, esperó cinco o seis años”, cuenta una residente. “No me voy porque no tengo otra salida”, dice otra testigo, que afirma que pasó ocho años en lista de espera por una vivienda social. “Busco piso, aunque no me puedo ir. No podemos vivir temiendo que nos van a atracar ni viendo a gente pincharse”, sintetiza una tercera.