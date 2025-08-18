Una avería en el paso a nivel de Calella provoca retrasos en las líneas R1 y RG1 de Rodalies

Una avería en el paso a nivel en la estación de Calella está provocando retrasos en la circulación de trenes de las líneas R1 y RG1 de Rodalies. Los problemas se han presentado a las 8.45 horas de la mañana, cuando según Adif los sistemas de señalización en la barrera de la estación del paso a nivel ha presentado anomalías en su funcionamiento.

Los técnicos del responsable de la infraestructura están trabajando desde entonces en las instalaciones para solventar la avería, si bien no hay por el momento una previsión de cuándo volverá a funcionar con normalidad.

Los problemas en las instalaciones están provocando demoras en la circulación de trenes con origen o destino Calella o que inician o finalizan su recorrido en Arenys de Mar, que pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido, según informa Renfe. Aún así, los responsables de la red subrayan que la línea se mantiene operando.