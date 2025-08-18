Problemas en la señalización
Una avería en el paso a nivel de Calella provoca retrasos en las líneas R1 y RG1 de Rodalies
Los problemas en las instalaciones están provocando demoras en la circulación de trenes con origen o destino Calella o que inician o finalizan su recorrido en Arenys de Mar
Glòria AyusoGlòria Ayuso
Periodista
Una avería en el paso a nivel en la estación de Calella está provocando retrasos en la circulación de trenes de las líneas R1 y RG1 de Rodalies. Los problemas se han presentado a las 8.45 horas de la mañana, cuando según Adif los sistemas de señalización en la barrera de la estación del paso a nivel ha presentado anomalías en su funcionamiento.
Los técnicos del responsable de la infraestructura están trabajando desde entonces en las instalaciones para solventar la avería, si bien no hay por el momento una previsión de cuándo volverá a funcionar con normalidad.
Los problemas en las instalaciones están provocando demoras en la circulación de trenes con origen o destino Calella o que inician o finalizan su recorrido en Arenys de Mar, que pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido, según informa Renfe. Aún así, los responsables de la red subrayan que la línea se mantiene operando.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué centros comerciales abren hoy 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?
- Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
- Un helicóptero turístico ameriza de emergencia en la playa de la Barceloneta por una avería técnica
- El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
- El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
- Un polémico impuesto del área de Barcelona arrastra cobros millonarios pendientes desde hace más de una década
- El humo de los incendios mitiga las máximas del 'peor día' de la ola de calor en Catalunya
- Manolita y Josep, históricos de las fiestas de Gràcia: 'A la mínima que programas algo vistoso, se llena la calle