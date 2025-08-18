Problemas en la señalización

Una avería en el paso a nivel de Calella provoca retrasos en las líneas R1 y RG1 de Rodalies

Los problemas en las instalaciones están provocando demoras en la circulación de trenes con origen o destino Calella o que inician o finalizan su recorrido en Arenys de Mar

Un tren de Rodalies.

Un tren de Rodalies. / EP

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
Una avería en el paso a nivel en la estación de Calella está provocando retrasos en la circulación de trenes de las líneas R1 y RG1 de Rodalies. Los problemas se han presentado a las 8.45 horas de la mañana, cuando según Adif los sistemas de señalización en la barrera de la estación del paso a nivel ha presentado anomalías en su funcionamiento.

Los técnicos del responsable de la infraestructura están trabajando desde entonces en las instalaciones para solventar la avería, si bien no hay por el momento una previsión de cuándo volverá a funcionar con normalidad.

Los problemas en las instalaciones están provocando demoras en la circulación de trenes con origen o destino Calella o que inician o finalizan su recorrido en Arenys de Mar, que pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido, según informa Renfe. Aún así, los responsables de la red subrayan que la línea se mantiene operando.

Una avería en el paso a nivel de Calella provoca retrasos en las líneas R1 y RG1 de Rodalies

El auge de residencias de estudiantes irrita a los vecinos de Collblanc: "Se encarecen los precios de la vivienda"

Los mil destierros de los Encants, el mercado viajero de Glòries

La Illa Glòries comienza a latir: así la valoran los primeros vecinos mudados a la macropromoción pública

Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia

El humo de los incendios mitiga las máximas del "peor día" de la ola de calor en Catalunya

El rey de los mercadillos vintage de Barcelona liquida stock este domingo: 5 euros por 20 prendas de ropa

Así apagaron el incendio de la calle Verdi los Bombers esta madrugada