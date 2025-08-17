Tres lugares emblemáticos que desaparecieron al abrir las playas de Barcelona en los años 90

La metamorfosis de Barcelona hacia una ciudad marítima moderna durante los años 90 exigió sacrificios urbanos que transformaron para siempre el rostro de la capital catalana. La preparación para los Juegos Olímpicos de 1992 no solo posibilitó kilómetros de arena dorada donde antes rugían máquinas industriales, sino que sepultó bajo el progreso tres piezas patrimoniales que definían la identidad barcelonesa desde hacía generaciones.

La transformación trajo progreso en muchos sentidos, ámpliamente difundido. Pero también renuncias olvidadas. Donde antes resonaban silbatos de trenes, chisporroteaban sartenes marineras y humeaban chimeneas industriales, hoy se extienden playas que reciben millones de visitantes anuales. El mar recuperó su protagonismo, pero la ciudad perdió para siempre elementos singulares de su memoria colectiva.

El barrio de Icària

El primer gran sacrificio fue Icària, barriada industrial costera del Poblenou. Toda la zona mereció el sobrenombre de 'Manchester catalán' por su potencia económica a finales del siglo XIX y principios del XX. Las excavadoras llegaron como un ejército implacable poco antes de los Juegos Olímpicos, arrasando una amalgama densa de fábricas textiles, talleres metalúrgicos y casas humildes que constituían un testimonio vivo de la revolución industrial barcelonesa.

Esta zona, estratégicamente ubicada entre el centro urbano y el litoral, albergaba un patrimonio arquitectónico único con chimeneas de ladrillo, naves centenarias y viviendas obreras. La demolición completa del barrio permitió el nacimiento de la Vila Olímpica, pero también significó la desaparición irreversible de un paisaje que narraba más de un siglo de historia manufacturera catalana.

La avenida Icària de la Vila Olímpica toma su nombre del núcleo industrial destruido para construir el nuevo barrio / JOAN PUIG / Bcn

Los chiringuitos de la Barceloneta

Otro elemento clave sacrificado fueron los 18 restaurantes que durante décadas coronaron la playa de Sant Miquel como auténticos templos de la gastronomía popular marinera. La Marina, El Avión, El Rancho Grande, Terramar y La Venta Andaluza encabezaron la lista de establecimientos condenados por la implacable Ley de Costas de 1988.

Chiringuitos de la Barceloneta en febrero de 1991, antes de su derribo / DANNY CAMINAL / Archivo EPC

El 16 de abril de 1991, las máquinas excavadoras del Ministerio de Obras Públicas iniciaron una demolición que se extendería durante meses. Estos merenderos, surgidos a finales del siglo XIX cuando los pescadores comenzaron a cocinar sus capturas para visitantes ocasionales, habían evolucionado hasta convertirse en restaurantes emblemáticos donde las familias barcelonesas degustaban paellas y zarzuelas con los pies hundidos en la arena.

Los establecimientos ocupaban ilegalmente la primera línea de playa desde los años 40, creando un universo irrepetible con terrazas creadas con entarimados de madera directamente sobre la playa. Su desaparición no solo eliminó 115 puestos de trabajo, sino que cerró definitivamente una forma particular de entender la relación entre la ciudad y el mar.

La Estación de Cercanías

El tercer ítem clave desaparecido fue la histórica Estación de Cercanías, situada de forma contigua a la Estació de França y terminal de la línea Barcelona-Mataró-Massanet. Esta infraestructura ferroviaria ostentaba el honor de formar parte del primer trazado ferroviario de la Península Ibérica, sustituyendo a la primitiva terminal que había sido inaugurada el 28 de octubre de 1848. El 31 de mayo de 1989 se inició el desmantelamiento del denominado ramal de Marina, el tramo que unía la Estación de Sant Adrià de Besòs con la Estación de Cercanías barcelonesa por el litoral. ¡No solo por el Maresme, pasaba el tren frente al mar!

Restos arqueológicos y nuevas viviendas en el solar de la terminal de Cercanías desaparecida, junto a la Barceloneta / ELISENDA PONS / EPC

Las vías que conectaban Poblenou y Bogatell fueron arrancadas para eliminar las barreras férreas que impedían la "apertura de la ciudad al mar", como se denominó mediáticamente la operación de reurbanización. Se buscaba así despejar así el terreno necesario para edificar la Vila Olímpica sin trabas. La eliminación de esta estación no solo cerró un capítulo fundamental de la historia ferroviaria catalana, sino que suprimió memoria tangible de los orígenes del transporte por ferrocarril en España. El espacio liberado se integró posteriormente en el nuevo diseño urbano costero, pero el precio fue la pérdida de músculo para el transporte público barcelonés.