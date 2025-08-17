Un polémico impuesto del área de Barcelona arrastra cobros millonarios pendientes desde hace más de una década

Al tiempo que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) maquina una profunda reforma fiscal impelida por los tribunales de cara a sus ordenanzas del 2026, un llamativo dato ilustra la conflictividad detrás de su impuesto marca de la casa, el Tributo Metropolitano, el cual recauda unos 130 millones anuales. Las cuentas del 2024 del ente metropolitano, consultadas por EL PERIÓDICO durante su reciente periodo de exposición pública, revelan que este tributo exclusivo, el único recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que recauda un área metropolitana en España, arrastra cobros millonarios pendientes desde hace más de una década. La polémica ha acompañado al gravamen los últimos años, especialmente por la oposición de diversas plataformas vecinales desde que empezó a cobrarse en la segunda corona metropolitana en 2019.

La cantidad que el AMB no ha logrado recaudar pese al inexorable paso del tiempo alcanza los 20 millones de euros, según se desprende del apartado 'derechos pendientes de cobro' de la denominada Cuenta General 2024 del AMB. Se trata del documento en que la administración pública consigna anualmente todos sus ingresos y gastos consolidados. En el citado apartado, que refleja las partidas sobre las que el AMB ha generado el derecho de cobro pero que por algún motivo no le han sido satisfechas, la más repetida con diferencia es la del Tributo Metropolitano. Una carga fiscal que pagan anualmente unos dos millones de hogares del área metropolitana de Barcelona. Con una carga fiscal por habitante visualizable en el siguiente mapa.

La anomalía más significativa tiene que ver con la presencia de cobros pendientes desde más de una década atrás. Como por ejemplo los 65.493,01 euros en concepto de "Tributo Metropolitano" que están pendientes de cobro desde el ejercicio del año 2008, hace la friolera de 17 años. U otros 40.781,88 euros previstos para recaudarse por el mismo motivo desde el año 2009. O todavía otros 71.348,15 euros cuyo cobro pendiente se registra desde el año 2010. Es la suma de todas estas partidas anotadas en el documento público la que arroja la cifra de unos 20 millones de euros de cobros pendientes.

A consulta de este diario, fuentes de la administración metropolitana confirman los cobros millonarios pendientes y los justifican por una heterogeneidad de motivos. Por ejemplo, el AMB alude al "desfase" de la recaudación en los 18 municipios de la segunda corona metropolitana, donde la vía ejecutiva relativa a los años 2019, 2020 y 2021 —la que se acciona con recargo tras el impago durante el periodo de pago voluntario— empezó a aplicarse a partir del año 2022.

Fuentes metropolitanas aseguran asimismo que "la covid también ha influido en este desfase". Así como que tiene pendiente aprobar un decreto de bajas en el padrón del Tributo Metropolitano que "podría suponer dos o tres millones por incobrables de diferentes ejercicios".

La explicación del AMB da cuenta de la complejidad de la gestión de su tributo: "Hay ayuntamientos que lo gestionan directamente y que ingresan lo recaudado durante el ejercicio el año siguiente. Otros consistorios cargan la última cuota domiciliada en diciembre y la ingresan al AMB ya en el ejercicio siguiente, por lo que el importe recaudado y el ingreso efectuado al AMB no coincide en los municipios que no gestiona directamente el AMB, ya que una parte de la recaudación se efectúa en el último trimestre del ejercicio". Por último, el AMB asume también que "hay recursos y contenciosos que pueden durar diversos años", en relación a la litigiosidad en los tribunales que ha protagonizado el impuesto.

La reforma fiscal pendiente

La reforma fiscal que prepara el AMB atiende a los reiterados golpes judiciales que han puesto al Tributo Metropolitano del AMB entre la espada de la Ley y la pared de la ciudadanía. Como publicó este diario, hasta siete sentencias del Tribunal Supremo propiciadas por demandas de las grandes energéticas han hecho peligrar beneficios fiscales del gravamen, desde exenciones hasta reducciones en la cuota, que permiten a los propietarios de inmuebles ahorrarse cientos de euros al año en su liquidación.

Del laberíntico contexto jurídico del impuesto se infiere un horizonte todavía incierto. En estos momentos, el AMB mantiene conversaciones con el Ministerio de Hacienda para promover una reforma legal en la estatal Ley Reguladora de las Haciendas Locales que dé encaje al tributo. En el 'mientras tanto', lo único factual a estas alturas es que la administración metropolitana ha previsto explícitamente la revisión de su impuesto en el Plan de Actuación Metropolitano (PAM) 2024-2027, la hoja de ruta del cuatripartito (PSC-Junts-ERC-Comuns) que dirige la administración supramunicipal con mayoría absoluta socialista.

El origen de las polémicas en torno al Tributo Metropolitano se ubica en 2019. Fue entonces cuando el impuesto empezó a cobrarse a los municipios de la denominada segunda corona metropolitana, que hasta ese momento estaban exentos y que aquejan un agravio comparativo histórico en cuanto al servicio de transporte público. El inicio del cobro del tributo en estas ciudades alumbró plataformas ciudadanas contrarias a él en una decena de poblaciones, como Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Ripollet o Sant Cugat del Vallès. Estos municipios, excepto Molins de Rei, con una beligerante plataforma propia, se agruparon en la actual Plataforma No al Tribut AMB Unificada. Desde 1992 y hasta 2019, el impuesto únicamente se cobraba a los 18 municipios de la denominada primera corona metropolitana.