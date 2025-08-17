Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia

Un incendio ha destruido esta madrugada la portalada de la calle Verdi, una de las más emblemáticas y tradicionalmente premiadas de las fiestas de Gràcia. Las llamas han calcinado por completo el espectacular montaje de entrada, inspirado este año en la selva maya, que contaba con un portal de siete metros de ancho, dejando consternado al vecindario. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han confirmado a este diario que no hay heridos y que los daños son únicamente materiales.

El presidente de la asociación de vecinos del carrer Verdi, Sergi Font, ha explicado a EL PERIÓDICO que el fuego se habría originado hacia las 5.30 de la madrugada, en una calle prácticamente vacía. “Un vecino vio el fuego y bajamos todos corriendo”, relata. Afortunadamente, no se han registrado heridos. Según su testimonio, el incendio se propagó rápidamente y afectó casi todo el tramo decorado, "dos manzanas enteras", asegura. Solo algunos elementos se han salvado, como una gran rueda de inspiración maya que ejercía de recibidor tras la portalada principal desaparecida.

El fuego fue extinguido en unos 30 minutos, poco después de las seis de la mañana. Dos unidades de Bombers de Barcelona se desplazaron hasta el lugar y actuaron, en palabras de Font, con una “respuesta inmediata”. El Ayuntamiento de Barcelona confirma que las llamas se originaron en un cuadro eléctrico, según han determinado los Bombers, y descarta por ahora abrir una investigación.

Sin embargo, desde la asociación de vecinos no se excluye la posibilidad de que el incendio haya sido intencionado. “Trabajamos siempre con mucha precaución en todo lo relativo a seguridad y electricidad. Revisaremos las cámaras de los locales y veremos qué ha pasado”, sostiene. Font advierte de la gravedad del suceso y de la vulnerabilidad de los decorados: “Es una mecha, puede quemar toda la calle en media hora”. La decoración, fruto de meses de trabajo colectivo, ha quedado reducida a cenizas en pleno corazón de la fiesta mayor. “Estamos destrozados anímicamente”, lamenta Font.

La Fundació Fiesta Mayor de Gràcia en un comunicado ha pedido "prudencia" hasta que se confirme toda la información sobre el incidente. Asimismo, la organización ha agradecido la "rápida" actuación de los servicios de emergencia ha reclamado "concienciación" y "respeto" hacia los adornos. "Son símbolo de nuestra identidad y nuestra fiesta", ha dicho.