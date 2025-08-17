Cielos grises

Calima en el "peor día" de la ola de calor en Catalunya por el humo de los incendios peninsulares

Las temperaturas pueden llegar a los 44º en el Ebre y el ambiente enturbiado se nota especialmente en el Pirineo

La ola de calor, en directo: hoy, temperaturas al alza y mayor riesgo de incendio

Calima en el Port del Compte, este sábado por la tarde

Calima en el Port del Compte, este sábado por la tarde / Meteocat

Barcelona
La ola de calor toca techo en Catalunya con un cielo singular, ya que las corrientes de aire de mayor altura han desplazado el humo de los incendios del oeste de la Península Ibérica hacia el sur de Francia y el Pirineo catalán. Así, el domingo empieza con mucha calima, un fenómeno atmosférico consistente en una alta densidad de partículas de polvo o arena en suspensión que dificulta la visión.

El cielo se observa grisáceo desde este sábado y el horizonte está enturbiado en la mayoría del país, aunque de forma más evidente en el norte. La Val d'Aran es un claro ejemplo.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) confirma la procedencia del humo y advierte de este "ambiente muy encalado". Y vaticina que "hoy será el peor día de la ola de calor", que habrá durado en total unas dos semanas. El mercurio de los termómetros puede alcanzar los 44 °C en el sur de Catalunya, avisa el organismo público.

También alerta de "viento recalentado del norte" y la "posibilidad de alguna tormenta seca". Este último elemento se refiere a la caída de rayos con muy poca lluvia y es especialmente peligroso porque puede causar incendios forestales.

En cualquier caso, la calima matinal deja unas imágenes curiosas en todo el territorio, con una luz solar anaranjada a primera hora. Los mapas y las fotografías desde satélite muestran claramente la circulación de la nube de polvo surgida de los fuegos activos en Galicia, en Asturias y en Castilla y León, que por capricho de los vientos llegan a Catalunya tras adentrarse en el país galo y 'saltarse' la comunidad de Aragón.

Numerosos internautas, en especial aficionados a la meteorología, han compartido las imágenes tomadas esta mañana de domingo con las que inmortalizan la coincidencia de elementos atmosféricos.

