El municipio con más palacios del Mediterráneo está a media hora de Barcelona

“Hacer las Américas” fue una expresión muy utilizada en la prensa del siglo XIX para referirse a los españoles que emigraban a países de América Latina con el objetivo de prosperar económicamente.

Entre mediados del siglo XIX y principios del XX, alrededor de tres millones de jóvenes, conocidos como indianos, emprendieron este viaje. Su propósito era trabajar y mejorar su situación económica para, en muchos casos, regresar a su tierra natal. Algunos lograron acumular suficiente capital para financiar obras comunitarias, levantar viviendas señoriales o lucir vestimenta de lujo, mientras que otros no alcanzaron la fortuna esperada.

Humilde, soltero y alfabetizado

De hecho, la emigración estuvo prohibida en España hasta el año 1853, cuando el 'Bienio Progresista' canceló la ley prohibicionista que tantos emigrantes clandestinos había provocado.

Muchos vieron entonces el objetivo que estaban buscando: al otro lado del Atlántico, las colonias americanas ofrecían la oportunidad de empezar de nuevo.

Estos españoles partían de regiones con salida al mar, como Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Catalunya y Canarias. Los destinos más frecuentes eran, en su mayoría, las colonias de Cuba y Puerto Rico.

El perfil del indiano común era un varón -entre los veinte y cuarenta años-, humilde, soltero y alfabetizado, una característica determinante, ya que en las colonias se necesitaba mano de obra ‘cualificada’.

50 mansiones

En algunos casos acudían reclamados por sus familiares ya establecidos en esos lugares, donde habían empezado negocios de éxito. La mayor parte no tuvieron tanta suerte y no encontraron destino en América más allá de la pobreza de la que huían. Muchos de los que lograron hacerse con suficiente capital construyeron palacios al llegar a la Península que, a día de hoy, siguen en pie.

Catalunya cuenta con la ciudad del Mediterráneo donde más palacios indianos hay: se trata de Sitges (Garraf), a poco más de media hora de Barcelona. El municipio cuenta con unas 50 mansiones de indianos, y muchas de ellas aún persisten como propiedades privadas más de un siglo después de su construcción. Otras, se han transformado en museos, hoteles y centros sociales.

Tres rutas históricas

En este contexto, existen tres rutas para descubrir el patrimonio indiano de Sitges: una que transcurre por el casco histórico, otra del barrio del Vinyet y el Paseo de la Ribera y, la más visitada, la que divaga por las callejuelas del centro. Este último itinerario cuenta con 30 residencias señoriales distribuidas por las diferentes calles.

Lo óptimo para ver todas las casas es adentrarse por las callejuelas: si se inicia el trayecto desde el Carrer Sant Bartomeu se ven las eclécticas viviendas del escritor Josep Carbonell -con balcones de hierro y grabados florales-, la de Joan Robert Brauet (con su fachada con abundantes estucados) o la casa de la familia Ballester con su bonita puerta de madera.

En la calle Illa de Cuba es posible pasar por delante de las casa de Bonaventura Blai, reconvertida en el hotel y restaurante El Xalet.

La casa Bonaventura Blai, transformada en hotel. / Hotel el Xalet

Impulso económico y cultural

En pleno centro de Sitges, en el Carrer Major, encontramos más viviendas construidas por indianos; sir ir más lejjos, allí se encuentran la del arquitecto Salvador Viñals, en el número 45, o la del empresario Joan Tarrida i Ferratges, en el 36.

Casa Joan Tarrida i Ferratges. / Albert Esteves

Y es que la localidad está repleta de las huellas modernistas que dejaron los indianos, visibles en fachadas ornamentadas, balcones de hierro forjado y ventanales luminosos. Estos edificios, repartidos por las calles más céntricas, no solo aportan belleza al entorno, sino que también cuentan la historia de una época en la que Sitges vivió un notable impulso económico y cultural.

Cada detalle arquitectónico es testigo del legado que aquellos vecinos dejaron al regresar al municipio, convirtiendo la ciudad en un auténtico escenario del modernismo catalán.