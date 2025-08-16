Del paraguas al parasol: ¿Verdad o falso, que siempre llueve durante las fiestas de Gràcia? ¿Qué tiempo hará esta edición?

Inmersos en un verano que vehicula entre registros récord de temperaturas y un repunte de las precipitaciones que nos alejan, al menos por una temporada, de esa incruenta sequía que nos ha asolado en los dos últimos años, la llegada de una de las celebraciones populares de más éxito de Barcelona abre la incógnita sobre qué tiempo tendremos en las fiestas de Gràcia que comienzan el viernes, 15 de agosto, y se alargarán hasta el próximo miércoles 21.

El temor, por un lado, a que la comunión de calor extremo y calles abarrotadas acaben conviertiendo, otro año más, en un horno humano el barrio 'gracienc' y, por otro, que esas lluvias, que en ocasiones han servido de bálsamo que vacia las calles y permite un paso mas cómodo, acaben por convertirse en un peligro para la integridad de unos decorados callejeros que llevan consigo tantos meses de trabajo y esfuerzo nos aboca a preguntarnos si la tónica será la de cargar con el paraguas, ya sea para esquivar esa lluvia o más bien para resguadarnos del sol.

En cuanto al calor, los modelos meteorológicos van confirmando que seguiremos con temperaturas muy por encima de la media y tocará días de insolación y mal dormir, al menos hasta mediados de la semana que viene. Sobre la lluvia, el pronóstico actual indica que este año deberíamos librarnos, pero bien vale echar un vistazo al histórico meteorológico de las fechas en las que se celebra las fiesta mayor para sacar varias conclusiones que tranquilizarán tanto a vistantes como a vecinos.

Y una de ellas es que desde el año 2000 ha caído alguna gota de lluvia solo en 28 de las 175 jornadas en las que ha transcurrido las diferentes ediciones de las fiestas de Gràcia, solo un 16% de los días. Si además lo limitamos a esas jornadas en las que las lluvia ha dejado un saldo mínimo superior a 1 mm la estadística queda reducida a tan solo 19 días. En definitiva, lo normal es que la lluvia sea muy poco protagonista.

Aunque cada vez que llueve, como es lógico, tiemblan las diferentes comisiones de fiestas del barrio que se encargan de engalanar sus calles y dudan los transeuntes sobre si acabará por escampar más pronto que tarde, lo cierto es que en pocas ocasiones las precipitaciones han arremetido de forma virulenta. Queda en el recuerdo el chaparrón del año pasado -10,3 mm en tan solo una hora-, pero nos tenemos que retrotaer casi dos décadas para encontrar una de mayores proporciones como fue la de 2006 donde jarréo casi 24 mm en tan solo 60 minutos.

2025: más parasol que paraguas

Los modelos meteorológicos presentan una presente edición de las fiestas de Gràcia donde el termómetro tendrá mayor protagonismo que el paraguas. No se esperan lluvias, al menos durante las primeras jornadas y cabe la mínima duda -el pronóstico se irá afinando con el paso de los días- sobre si el martes y el jueves pudieran extenderse más allá de su radio habitual las habituales y esporádicas precipitaciones del interior de Catalunya afectando al litoral central y Barcelona, aunque esta posibilidad, a día de hoy, es mínima. Así, la tónica es que para este 2025 predomine el cielo soleado, además del intenso calor tanto de día como de noche.

En este segunda e interminable ola de calor del verano con el que ha comenzado el mes de agosto, y a pesar de ir dejando atrás la época canicular, las temperaturas seguirán disparadas situándose entre 5 y 7 grados por encima de lo que tocaría para estas fechas con un ligero descenso a partir del martes.

Así, habrá que sufrir máximas en las horas centrales del día que rozarán o superarán los 30 ºC y mínimas nocturnas que se debatirán entre la noche tropical y tórrida moviéndose entre los 22 y los 27 ºC.