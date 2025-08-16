Una nueva veintena de cámaras vigilarán la seguridad en los barrios del Centro y Fondo en Santa Coloma

La mano dura contra la inseguridad y el incivismo prevalece en la Santa Coloma posParlon. La alcaldesa Mireia González (PSC) se ha propuesto mantener el equilibrio entre las políticas sociales y las relativas a la convivencia en el espacio público. Y son estas segundas las que enmarcan la implantación de un proyecto piloto de videovigilancia que, tal y como avanza EL PERIÓDICO, la ciudad implementará desde principios de septiembre, justo al comienzo de la popular Festa Major d'Estiu.

Serán un total de 21 las cámaras que vigilarán la seguridad local en los barrios del Centro y Fondo, dos de los epicentros colomenses de potencial conflictividad. Una docena de cámaras se ubicarán en cinco puntos clave de Fondo, desde la históricamente delicada plaza del Reloj hasta el mercado municipal del barrio, cubriendo tanto la parte delantera —hasta la calle Bruc— como la trasera —calles Massanet y Dalmau—.

Los nueve dispositivos restantes se instalarán en cuatro puntos estratégicos del centro, desde la estación de metro de Santa Coloma hasta los jardines de Can Sisteré. La alcaldesa González contextualiza la nueva videovigilancia colomense en el objetivo de "disuadir conductas delictivas con la presencia visible de cámaras en el espacio público".

"Queremos que la gente se sienta segura y tranquila cuando sale a la calle", apuntala González, que el próximo 27 de agosto cumplirá su primer año empuñando el bastón de mando de Santa Coloma tras heredar el legado de 15 años de alcaldía de Núria Parlon, ahora consellera de Interior del Govern de la Generalitat.

La "autodefensión" de los espacios urbanos

Los nuevos dispositivos de videovigilancia colomense están avalados, asegura el consistorio, por la Comisión Autonómica de Videovigilancia y el departamento de Protección de Datos municipal. . Aunque su puesta en marcha coincide en el tiempo con la instalación de cámaras para el control de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), "esta videovigilancia es totalmente independiente y tiene una finalidad distinta y claramente definida: la seguridad ciudadana", insisten fuentes municipales.

Otro de los requisitos para su activación es que queden bajo la supervisión de la Policía Local. "Las cámaras son muy relevantes en términos de percepción ciudadana en torno a la seguridad", explica a este diario el subinspector Antonio Chicharro, responsable de la División Técnica de la policía colomense. El agente remarca la importancia de convertir los espacios urbanos en "autodefendibles". En ese sentido, las cámaras son un elemento más que se suma a la iluminación o al urbanismo.

"Hemos elegido los barrios de Fondo y Centro porque el primero es conflictivo y el segundo es donde se realizan más eventos de la ciudad y donde la gente consume más ocio. Además, son las dos paradas de metro más de más afluencia en el municipio", zanja Chicharro.

La administración local ha pensado en la multitudinaria celebración de la Festa Major d'Estiu, del 5 al 8 de septiembre, como pistoletazo de salida para una iniciativa embrionaria que, si ofrece resultados satisfactorios, prevé la voluntad de "seguir extendiéndola hacia otros barrios de la ciudad", precisa González. "Nuestro objetivo es reforzar la vigilancia y la tranquilidad durante el evento", puntualiza la socialista.

El fortalecimiento de las políticas de seguridad en Santa Coloma

La hoja de ruta en cuanto a políticas de seguridad de Santa Coloma de Gramenet sigue la senda marcada por la exalcaldesa Parlon. Un paquete de actuaciones que comenzó con los patrullajes de los serenos en la ciudad y que sigue en la actualidad con la construcción de una nueva y gran comisaría de Policía Local que aspira a ser "referente en Catalunya", en palabras de la hoy consellera de Interior.

Este mismo mes de agosto, el municipio a la ribera del río Besòs ha sido asimismo pionero en el acceso a datos sobre antecedentes penales del Ministerio de Justicia. Una vía que ha estrenado en Catalunya para elevar la presión contra la multirreincidencia delictiva, una de las grandes lacras, critican los alcaldes una y otra vez, de la convicencia social en las ciudades.

Los resultados sobre la percepción de seguridad en el área de Santa Coloma los mide el Institut Metròpoli, adsrito al Área metropolitana de Barcelona (AMB), en su histórica Encuesta de Victimización. En Santa Coloma, los datos reflejan que la nota que los colomenses otorgan al nivel de seguridad en su ciudad ha mejorado más de medio punto en los últimos años (de un 5,29 en 2020 a un 5,94 en 2023), situándose Santa Coloma por delante de Barcelona, Badalona o L'Hospitalet de Llobregat en materia de sensación de seguridad.