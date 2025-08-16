Los pequeños municipios de Catalunya apuestan por la videovigilancia en el primer año de Govern Illa

Lo que empezó como una herramienta de vigilancia urbana en las grandes ciudades de Catalunya se ha transformado en una tendencia en auge entre los municipios menos poblados. Si hasta hace poco eran Barcelona, Sabadell o L’Hospitalet de Llobregat las ciudades que anunciaban la instalación de cámaras de videovigilancia en sus calles, ahora se han sumado a ellas pequeñas localidades que reclaman su lugar en esta tecnología. Lo corroboran los datos de la Conselleria d'Interior del primer año de Govern Illa a los que ha accedido EL PERIÓDICO: seis de cada diez (66%) municipios catalanes que han solicitado y recibido autorización de Interior para desplegar sistemas de videovigilancia con fines de seguridad ciudadana tienen menos de 25.000 habitantes.

Son ejemplos de la tendencia municipios como Castell d’Aro, con 11.970 habitantes, que ha solicitado 70 cámaras; o Alella, que con una población de 9.990 vecinos ha tramitado 50 dispositivos. Les siguen La Jonquera (3.313 habitantes) con 45 cámaras; Banyoles (20.401) con 44; y Sant Quirze del Vallès (20.296) con 36. Aunque los grandes municipios, Barcelona a la cabeza, han seguido recibiendo autorizaciones de Interior, es remarcable el protagonismo de las localidades menos pobladas.

Desde el inicio del mandato actual, hace apenas nueve meses, Interior ha autorizado —o renovado— la instalación de sistemas de videovigilancia en 120 municipios catalanes. Otros 54 expedientes se encuentran en fase de resolución. Sin embargo, la autorización definitiva depende de la denominada Comisión de Videovigilància, presidida por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Cabe matizar, sin embargo, que la autorización tiene una lectura más política que técnica, ya que no implica automáticamente que las cámaras estén activas, algo que pasa a controlar cada ayuntamiento.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha apoyado públicamente la estrategia de la videovigilancia para mejorar la percepción de seguridad en los municipios catalanes. Especialmente en los pequeños "sin Policía Local o con cuerpos que dependen de los Mossos d’Esquadra a más de 60 kilómetros", señaló Parlon en la línea del foco municipalista del Govern tras una Junta de Seguridad de Sabadell. En esos entornos locales poco poblados, las cámaras no emergen únicamente como elemento disuasorio sino como medida compensatoria de la limitada presencia policial.

Los consistorios, por su parte, justifican las decisiones con datos de percepción ciudadana. Fuentes del Ayuntamiento de Alella explican a este diario que la instalación se ha priorizado en zonas con menor sensación de seguridad. Y añaden que muchas de las cámaras ya estaban previstas con anterioridad aunque, puntualizan, "no todas las solicitadas están actualmente en funcionamiento". En algunos casos, incluso, han tenido que volver a pedir la autorización para sistemas ya anunciados.

En Castell d’Aro, la apuesta es todavía más decidida. Fuentes municipales detallan que las primeras cámaras comenzaron a instalarse en 2012 y que actualmente el municipio cuenta con 80 dispositivos repartidos en 39 puntos distintos, en su mayoría duplicados entre cámaras estándar y lectores de matrículas. La cobertura se concentra en los accesos y salidas del municipio, las urbanizaciones y el núcleo urbano. Para este año, el consistorio prevé una inversión de 650.000 euros —el presupuesto municipal es de 47,7 millones— para incorporar entre 6 y 10 nuevas cámaras, según el estudio técnico final, que incluirán tecnología de Inteligencia Artificial (IA).

Cámaras de videovigilancia en la calle. / Jordi Cotrina

La videovigilancia en las grandes ciudades

El robustecimiento de las políticas de videovigilancia en pequeños municipios catalanes está precedida por una primera etapa en que los grandes han liderado la iniciativa en Catalunya. Como es natural, Barcelona lleva la delantera con un total de 163 cámaras que, durante este mandato político, está previsto que sean acrecentadas por otras 500. Eso sin contar las más de 300 cámaras que hay ubicadas en el Port de Barcelona, por ejemplo para la identificación de matrículas en el recinto portuario. Las cuales van renovándose periódicamente, como muestran los datos de Interior consultados por este diario.

Pero otros importantes municipios catalanes a la zaga de la capital también se han subido a la oleada de videovigilancia. En Badalona, por ejemplo, Albiol ha anunciado unas 500 nuevas cámaras a razón de 12 millones de euros. Que se sumarán a las que ya funcionan en el municipio, sobre todo en el Pavelló Olímpic del Club Joventut Badalona (La Penya), vigilado por medio centenar de dispositivos según datos de Interior.

Sabadell es otra de los grandes ciudades que no se quedan atrás en materia de videovigilancia. Lo evidenció el pasado mes de mayo la consellera Parlon, que destacó a la cocapital del Vallès como referente en este ámbito. Los datos de la conselleria consultados revelan que en 2024 el municipio liderado por la socialista Marta Farrés recibió autorización para renovar cámaras de seguridad en la Biblioteca del Nord o en el barrio de Can Deu. Así como en 2023 renovó también dispositivos de seguridad en el polígono industrial Can Roqueta (10) o el Eix Macià (5), punto neurálgico del comercio local del centro.

Zona videovigilada en el barrio de Les Planes de L'Hospitalet de Llobregat. / Jordi Cotrina

En el contexto de la lógica estrictamente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la videovigilancia cobrará protagonismo en el futuro sistema de seguridad metropolitana que la administración espera licitar antes de que culmine el año. La intención es escalar las experiencias locales que llevan años testeando ayuntamientos como L'Hospitalet o Cornellà de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet. Con el objetivo de mancomunar gastos y que los pequeños municipios del área de Barcelona, con recursos más limitados para implementar este tipo de políticas, puedan dar un paso adelante. En las citadas ciudades, las cámaras en funcionamiento permiten ubicar algunos de los principales focos conflictivos en las ciudades. Es muy ilustrativo el caso de L'Hospitalet, donde los últimos años se han instalado cámaras en ubicaciones tan sonadas en operativos policiales como la plaza Espanyola, los Bloques Florida o la Avenida Severo Ochoa.

Al sistema metropolitano le han precedido los desarrollos locales que ha implantado la empresa cornellatense Einsmer SL a través del denominado sistema M7, que pivota sobre una 'app' móvil de seguridad ciudadana. Y que cuenta incluso con una herramienta de predicción delictiva, tal y como radiografió este diario. Además de los mencionados municipios, el aplicativo ha hallado importante predicamento en otras urbes como Sant Just Desvern o Manresa.