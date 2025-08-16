Catalunya recuerda el octavo aniversario de los atentados del 17A con homenajes más allá de Barcelona

La herida infligida por los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils volverá a ser recordada este domingo, cuando se cumplen ocho años del ataque yihadista que causó 368 víctimas, incluidos 16 fallecidos, según la sentencia de la Audiencia Nacional. El epicentro del dolor y la conmemoración volverá a ser la Rambla, donde la mayoría de los asesinados en aquella jornada aciaga murieron. El principal homenaje que reunirá a autoridades y afectados se rendirá de nuevo a las 10:00 horas en el pla de l’Os, sobre el mosaico de Joan Miró, justo donde la furgoneta que irrumpió en el paseo quedó frenada tras embestir a la multitud. No obstante, no es el único acto de duelo previsto para este domingo.

Además de la ofrenda solemne ya tradicional en la Rambla, otras localidades convocan sus propias ceremonias de tributo a las víctimas. Una de ellas es Sant Adrià de Besòs, que evocará este domingo a los vecinos que sufrieron en primera persona el 17A.

La localidad del cinturón de Barcelona conoce la infamia del terrorismo de cerca. De aquí apenas un mes hará 25 años que ETA asesinó a un concejal del Partido Popular del municipio, José Luis Ruiz Casado, el primero de los cinco fallecidos en la última ofensiva etarra en Catalunya, que también se cobró la vida del exministro socialista Ernest Lluch. Además, al menos dos vecinos de Sant Adrià, padre e hija, sobrevivieron al atropello masivo en agosto de 2017 en la Rambla. Fueron reconocidos como víctimas a causa de las secuelas psicológicas que la vivencia les causó.

La placa de recuerdo a las víctimas de los atentados del 17A en la Rambla, en Barcelona. / JORDI OTIX

El homenaje permanente de Sant Adrià a las víctimas de ambos atentados quedará sellado este domingo, a partir de las 18:00 horas, cuando se descubrirá una placa de recuerdo a los afectados del crimen cometido hace ocho años. Se instalará en la plaza Guillermo Vidaña, donde la ciudad cuenta con su espacio por la paz. Ahí mismo crece un árbol plantado en memoria de Ruiz Casado y donde se le honra cada año. El Ayuntamiento de Sant Adrià acordó en septiembre pasado colocar el distintivo, a modo de admonición de que la violencia jamás es el camino.

“Es importante que haya ciudades y pueblos que se añadan a dar respaldo, recuerdo y respeto a las víctimas del terrorismo”, expresa Robert Manrique, superviviente del atentado de ETA en Hipercor en 1987 y miembro de la extinta Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), que arropó a decenas de personas que vivieron el 17A en primera persona. Recalca que víctimas del yihadismo, ETA, Terra Lliure y la extrema derecha coincidirán este domingo en la Rambla, como muestra de “unidad, apoyo y amistad”. Manrique añade que los homenajes paralelos al de Barcelona atienden al propósito de que “en cada lugar donde viva una víctima de atentado terrorista, como mínimo, el ayuntamiento tenga presente la situación y, por lo menos, tenga una placa o un homenaje”.

Ofrenda y minuto de silencio

Por su parte, Ripoll prepara su propia ofrenda floral a las víctimas del 17A para este mismo domingo, a las 19:00 horas en el monolito inaugurado en 2024 en la localidad, donde residían los jóvenes que perpetraron la matanza de signo islamista. El monumento se estrenó un día después del homenaje central en la Rambla, en un acto organizado por el ayuntamiento de la alcaldesa Sílvia Orriols y al que asistieron afectados por los atentados. No estuvo exento de polémica por el veto a la presencia de representantes de la comunidad musulmana, a los que la edila juzgó “cómplices”.

Monolito de recuerdo a las víctimas mortales del 17A en Ripoll, tras ser descubierto en 2024. / MANU MITRU

Por otro lado, se guardará un minuto de silencio por las víctimas antes de que se dé la salida en Bagà (Berguedà) a la ‘trail’ del Moixeró, una popular carrera de montaña y una clásica cita en agosto para centenares de corredores. Este domingo se programan tres pruebas para adultos, que atrajeron a unos 700 inscritos el año pasado. También antes de la carrera se leerá un texto redactado por Manrique. “¿Cuántos clubes deportivos de renombre han hecho una cosa similar en el aniversario de un atentado? Ninguno. Tenemos un Espanyol-Atlético este domingo, ¿alguien ha pensado en hacer un minuto de silencio? A mí no me consta. En cambio, en un pueblo pequeño y muy deportista sí se hace”, aprecia.

Por su parte, Cambrils convoca su homenaje este lunes a las 10:00 horas en el Memorial de la Pau, delante del club náutico, donde cinco terroristas acuchillaron a peatones y mataron a una mujer antes de ser abatidos en la medianoche del 17 al 18 de agosto, informa Jan Magarolas. Otras ciudades catalanas se sumarán al recuerdo, como Badalona, con un minuto de silencio este domingo a las 12:00.

Manrique comenta que, por muchos años que pasen, mantener viva la llama del recuerdo sigue siendo vital, tanto para la sociedad como para quienes sobrellevan las cicatrices del terror en carne propia. Manrique relata el caso de una chica que acudió por primera vez a la Rambla el año pasado a depositar unas flores: "Tuvo una pequeña crisis de angustia, hablé con ella y descubrimos que era víctima. Justo siete años después del atentado, descubrió que aparece en la sentencia, pero ninguna administración la había buscado para informarle de los derechos que la amparan. No ha habido ningún año en que no haya pasado. No hablo solo del 17A, hace 35 años que nos pasa constantemente”.