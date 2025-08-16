Un helicóptero turístico ameriza de emergencia en playa de la Barceloneta por un fallo técnico

Un helicóptero turístico ha amerizado de emergencia, por motivos que se investigan, en la playa de la Barceloneta de Barcelona, si bien tanto el piloto como los tres ocupantes han resultado ilesos y los equipos de emergencia han dado por controlado el incidente.

Los hechos han ocurrido hacia las 14.00 horas de este sábado, cuando el helicóptero turístico, con un piloto y tres pasajeros a bordo, ha tenido que aterrizar en el mar y desplegar cuatro flotadores. Todo apunta, según han explicado fuentes de la investigación a El Periódico, se trata de un fallo técnico.

El incidente ya está controlado, tras la intervención de los Mossos d'Esquadra, con su unidad marítima, del grupo de seguridad aérea, de Salvamento Marítimo, de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Bomberos, entre otros.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para averiguar los motivos que han provocado que el helicóptero turístico haya tenido que amerizar.