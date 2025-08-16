Última hora
Un helicóptero turístico ameriza de emergencia en playa de la Barceloneta por un fallo técnico
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Un helicóptero turístico ha amerizado de emergencia, por motivos que se investigan, en la playa de la Barceloneta de Barcelona, si bien tanto el piloto como los tres ocupantes han resultado ilesos y los equipos de emergencia han dado por controlado el incidente.
Los hechos han ocurrido hacia las 14.00 horas de este sábado, cuando el helicóptero turístico, con un piloto y tres pasajeros a bordo, ha tenido que aterrizar en el mar y desplegar cuatro flotadores. Todo apunta, según han explicado fuentes de la investigación a El Periódico, se trata de un fallo técnico.
El incidente ya está controlado, tras la intervención de los Mossos d'Esquadra, con su unidad marítima, del grupo de seguridad aérea, de Salvamento Marítimo, de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Bomberos, entre otros.
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para averiguar los motivos que han provocado que el helicóptero turístico haya tenido que amerizar.
- El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
- ¿Qué centros comerciales abren hoy 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?
- Girona, Montcada e Igualada: las tres ciudades catalanas donde más crece el fraude eléctrico por plantaciones de marihuana
- Un acertante de Santa Coloma de Gramanet gana 2,4 millones con la Bonoloto
- Barcelona activa la alerta por calor intenso durante el día y declara la emergencia por noches tórridas
- Fiesta Mayor de Castelldefels 2025: conciertos y otras actividades
- La Monumental pasma al turismo que baja del autocar a sus puertas: '¿No se puede entrar?
- Los bares de Gràcia, en pie de guerra por un veto a barras extra durante las fiestas y un error administrativo sobre terrazas