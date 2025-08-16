Los ‘exvecinos’ que decoran Gràcia tras mudarse fuera de Barcelona: "Era demasiado caro para mí"

“Yo viví desde pequeña en esta calle que estamos decorando, estuve más de medio siglo en Gràcia, pero hace nueve años que vivo en El Prat de Llobregat porque el alquiler en Barcelona era demasiado caro para mi”, resume Rosa Belmonte, integrante de la comisión de vecinos de la calle Lluís Vives de las fiestas de Gràcia. Sin hijos y a punto de cumplir 70 años, explica que al divorciarse sus modestos ingresos la llevaron a compartir un piso en Virrei Amat, en el distrito de Nou Barris.

Se hartó de la rotación de compañeros y se mudó a la ciudad del aeropuerto cuando aún era barata. Pero en verano cada día destina 45 minutos de viaje en la L9 y la L5 del metro para ir a su antiguo barrio a preparar la fiesta mayor. Forma parte de la junta, como su hermano, que es el tesorero. En realidad el trajín de idas y venidas de la veterana Belmonte se alarga todo el año. En invierno acude varias veces por semana a la Vila para realizar gestiones de la fiesta o para participar en otras iniciativas, como las rúas de Sant Medir. “No puedo dejar de venir, porque lo llevo aquí...”, musita señalando al corazón. Atiende a EL PERIÓDICO mientras pinta una casita de paja de los Tres Cerditos, la temática que han elegido para este año para su calle. Han versionado el cuento con un lobo inmobiliario que devora hogares precarios en Gràcia.

Rosa Belmonte, veterana de las fiestas de Gràcia, en el local de la comisión de Lluís Vives / MANU MITRU / EPC

Belmonte no es un caso aislado. Una porción creciente de los ‘festers’, los voluntarios que engalanan las calles y montan las actividades, residen fuera de Gràcia por conveniencia habitacional o por la imposibilidad de hallar una vivienda en la Vila al alcance de su bolsillo. Solo en la comisión de Lluís Vives, por ejemplo, hay tres ‘exvecinos’ entre la decena de integrantes más implicados.

Prácticamente todas las 23 comisiones tienen participantes habituales que han sido ‘centrifugados’ fuera del distrito los últimos años, cuando no de la ciudad entera, confirman fuentes conocedoras. La mayoría han mantenido el vínculo y acude fielmente a su antiguo barrio, lo que demuestra la fortaleza interna de la fiesta mayor. Pero la dispersión inquieta, por si a medio plazo podría amenazar el relevo generacional y propiciar una desmovilización de las bases como la vivida en los años 80.

Aunque ya no viva en el barrio, no me he llegado a desvincular nunca de Gràcia" Elisabet Olivé

Elisabet Olivé, educadora social de 36 años, es la secretaria de la comisión y vive en Esplugues de Llobregat. “Encontré una oportunidad de mejora y me fui, estoy contenta con la decisión que tomé hace cuatro años. Vengo en bus y ferrocarril y camino”, resume. Criada en el cercano barrio de Can Baró, desde adolescente hace vida en Gràcia -“como todos los de mi generación”, subraya- y tras emanciparse vivió de alquiler 10 años en la Vila.

Miembros de la comisión Lluís Vives, ultimando la decoración. Una de las familias participantes vive en unos bajos de la propia calle, lo que ayuda mucho al montaje. / MANU MITRU / EPC

“Aunque ya no viva en el barrio, no me he llegado a desvincular nunca de Gràcia. El año pasado vine muchísimo porque había propuesto yo la temática y dirijía el proyecto, este año quizá no he venido tanto, pero asumo tareas de dibujo y pintura, voy al local y estoy siempre en contacto por whatsapp”, describe. Nunca se lleva este trabajo a casa ni lo compacta en menos días: “El sentido de hacer un decorado es hacer comunidad. Cuesta mucho que la gente asuma un compromiso de venir cada semana o cada quincena... Los fijos somos pocos, la mayoría vienen a ayudar al final solo”.

No afea que haya refuerzos de última hora, al contrario, lo ve una forma de hacer más accesible la tradición y asegurar su futuro: “La fiesta se tendrá que ir adaptando, hay mucha gente [de fuera del barrio] a la que le gustaría participar en la decoración de las calles puntualmente". Si prueban la experiencia y les gusta, luego quizá se engancharían todo el año. De igual modo, si un día ella tuviera hijos en Esplugues, piensa que "también podrían sentirse vinculados a Gràcia” a través de la fiesta mayor.

Me hubiera gustado más quedarme a vivir aquí, pero sé que no soy anecdótico" Santi Camacho

El tercer ‘exvecino’ de la comisión es Santi Camacho, funcionario de 54 años. “Yo me he ido de Gràcia obligadísimo”, recalca. “Vivía a 150 metros de aquí y al separarme, para estar cerca de los niños, encontré un local muy majo en la calle de abajo, Abdó Terrades. Primero el alquiler era asequible, pero el propietario me lo fue subiendo y subiendo hasta que yo ya no podía pagar tanto”, relata. Hizo números y apostó por comprarse un piso. “¡Yo soy una persona normal, eh, estoy totalmente en la media de ingresos del barrio! Pues no encontré nada en Gràcia que no fuera un zulo inviable”, protesta.

Santi Camacho, integrante de la comisión Lluís Vives de las fiestas de Gràcia y residente en Sant Martí / MANU MITRU / EPC

Fue “abriendo el compás” en busca de territorios más asequibles: La Salut, El Guinardó, El Carmel, El Clot… “Me desesperé y desistí, pero al cabo de un tiempo volví a intentarlo y encontré en Sant Martí de Provençals un piso de tres habitaciones, con luz y ascensor”, relata. Allí vive desde hace tres años. Se fue “con mucha pereza”, pero dice que ahora está “contento” en su nuevo distrito.

Eso sí, cada dos por tres está en su antiguo barrio: “Lo tengo fácil porque tengo los niños aquí, mi ex participa de la fiesta y mi pareja actual también. ¡Ni que quisiera, podría dejar de venir Gràcia!”, ríe. Sin embargo, matiza que ahora “no es óptimo” aprovechar ratos muertos para trabajar en el local de la comisión todo el año, como hacía antes. “Cuando se acerca la fiesta saben que pueden contar conmigo -asevera-, me cojo vacaciones, vengo a montar y soy feliz”. “Me hubiera gustado más quedarme a vivir aquí, pero sé que no soy anecdótico, Gràcia está renovando sus vecinos”, concluye.