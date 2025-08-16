El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías

El calor no da tregua, pero la fiesta tampoco. Entre los colores de la ornamentación que viste las calles de Gràcia, se cuela un sol abrasador que ha disparado este sábado los termómetros a temperaturas récord en Barcelona. Las fachadas engalanadas con telas, banderines y figuras hechas a mano a penas ofrecen un respiro a los visitantes que buscan la sombra en cada rincón posible. Este año, la ola de calor ha sumado a los elementos característicos del paisaje de esta celebración popular los abanicos, los ventiladores portátiles y los sombreros.

“Lo vamos llevando”, comenta a EL PERIÓDICO Laura, de la Fundació Festa Major de Gràcia, resguardada bajo la sombra de la carpa desde la que vende los programas de actividades culturales en la Plaça del Diamant. “Pues yo estoy fatal”, interrumpe su compañero Adrià. Además del calor, hay un inconveniente poco asociado a la fiesta mayor, el aburrimiento que puede provocar la espera en calles aún vacías. “Si hace mucho calor no viene gente, o vienen a cuentagotas y es muy aburrido”, añade. Pese a ser el día grande, Laura explica que por la mañana y al mediodía los visitantes evitan las calles estrechas de la Vila. “Después de las seis de la tarde es cuando se produce la avalancha de gente”.

La otra cara de la moneda es que el calor y la ausencia de visitantes implica también menos aglomeraciones y la posibilidad de disfrutar del recorrido de decorados sin hacer colas interminables. “Nosotros hemos aprovechado, como somos un grupo grande, para ir a ver las calles ahora que todavía no hay gente”, relata a este diario Sara junto a sus amigos, todos ellos ataviados con camisetas y pañuelos que los identifican como vecinos de la calle del Progrés. Aunque el calor pueda modificar las rutinas de los visitantes ocasionales, para los más fieles no es una excusa .“No hemos dejado de hacer nada por el calor, la fiesta es la fiesta”, concluye Sara.

La calle Ciudad Real tematizada como Rapinyapolis en las Festes de Gràcia. / Zowy Voeten

La fiesta no para

La fórmula para atraer al público en todas las horas del día está clara para los organizadores y asociaciones, que llenan la jornada con actividades y programación cultural. Durante el recorrido que ha podido hacer El PERIÓDICO a través de las calles del barrio barcelonés, son precisamente estas actividades las que concentran a los visitantes en puntos concretos. Por eso, la plaça de la Vila ya rebosaba antes de que el sol comenzara a caer, con un espectáculo de baile que captaba las miradas de curiosos y animaba a los presentes a seguir los pasos al ritmo de la música country.

“El calor aprieta, pero durante todo el día tenemos programación que hace que venga bastante gente”, comenta Elena Palerm, de los Castellers de la Vila de Gràcia y pone como ejemplo la Diada de Festa Major, que se celebrará este domingo y reunirá a agrupaciones castelleras como los Castellers de Vilafranca y los Xiquets de Reus.

Más allá de la plaza, en la calle Puigmartí, el ambiente está igual de animado con un bingo musical. Vecinos de todas las edades se han congregado a media tarde, cantando al ritmo de la famosa canción de Boney M., Rasputin, y revisando que no se les escape ningún título de sus cartones.

Polémica por el veto a los bares

El ambiente festivo no ha quedado exento de polémicas. Este año, los ánimos en los bares de Gràcia están cargados por la prohibición del Ayuntamiento de instalar mostradores extra, neveras o tiradores auxiliares, comunicada apenas días antes del inicio de las celebraciones. “Estamos perdiendo dinero, el tirador hace que el servicio sea más rápido. Ahora tenemos mucha gente y hay quien ve la cola y ni siquiera entra”, explica Rafael Prieto, del Atòmic Bar, mientras observa cómo se forman filas frente a la barra. Con más ira se expresa el dueño de un local en la calle Encarnació, quien, aunque no se ha visto afectado económicamente al haber instalado más tiradores en el interior, critica las formas del consistorio. “Barcelona vive del turismo, somos un país de servicio. Si quieres regularlo, no lo hagas como una sorpresa”, se queja. Ambos hosteleros apelan a la tradición de esta práctica y consideran arbitraria una medida que solo limita sus actividades y no las de otros que, a su juicio, perjudican más el barrio.

Los bares de Gràcia buscan alternativas a las barras extra durante las fiestas tras el veto del Ayuntamiento. / Zowy Voeten

La iniciativa del Ayuntamiento sí ha sido bien recibida por las asociaciones de vecinos que gestionan barras en medio de las calles, los únicos puntos autorizados para vender bebida en la vía pública. “A mí me parece bien, al final se benefician de la fiesta pero no contribuyen a ella. No decoran calles ni organizan actividades”, comenta Oriol, de la calle La Perla. “La idea es que la gente que viene a la Festa Major consuma en sitios de la fiesta”, añade Elena Palerm.

La única alternativa para los hosteleros a quien el veto del consistorio ha cogido de sorpresa es la de ofrecer bebidas para llevar y confiar en poder despachar tan rápido como sea posible para despejar las colas. En cualquier caso, ni bares ni barras en las calles logran atender a toda la multitud que se acerca al barrio durante su fiesta mayor.