Pequeños locales

Dónde comer en Barcelona por tan solo cinco euros

En la capital catalana es posible encontrar una amplia variedad de restaurantes asequibles para todos los bolsillos

Dos personas mostrando su comida.

Dos personas mostrando su comida. / Pexels

Patricia López Avilés

Barcelona
Comer fuera se ha convertido en uno de los planes favoritos de los españoles, y más en verano

Según una encuesta de TheFork, plataforma de reservas en restaurantes, este verano aumentará la frecuencia con la que los españoles saldrán a comer fuera. 

El 39% afirma que lo hará entre tres y cinco veces por semana, frente al 31% del año pasado, mientras que el 35% asegura que superará las cinco salidas semanales, porcentaje muy superior al 19% registrado en 2024.

Un gasto cada vez más alto

Y es que el verano se convierte en uno de los momentos favoritos del año para disfrutar de la gastronomía en cualquiera de sus versiones. Y esto, por supuesto, supone un gasto cada vez más alto

El 41% prevé gastar en sus vacaciones entre 25 euros y 35 euros en cada salida, el 38% entre 20 y 25 euros y el 18% entre 35 y 50 euros. 

Aun así, hay lugares donde comer no supone un lujo y resulta accesible para cualquier presupuesto, incluso en destinos turísticos como Barcelona.

En la capital catalana es posible encontrar una amplia variedad de restaurantes que sirven menús o platos por precios que rondan los cinco euros.

Por tan solo cinco euros

De hecho, la ‘tiktoker Sara Postcard, conocida por subir contenido recomendando planes para realizar por Barcelona, ha compartido un Tiktok con cuatro lugares donde se puede comer por tan solo cinco euros.

El primero es ‘A vol a vol’, un pequeño local situado en el Carrer de l'Atlàntida, 33, en el distrito de Ciutat Vella en Barcelona, dedicado a las focaccias y a las tapas italianas a un precio muy bajo. 

Según la influencer, por solo 5 euros pudo disfrutar de una focaccia (3,5 €) y un croissant de pistacho (1,5 €), ambos de buen tamaño y con una presentación más que apetecible.

Si lo que se busca es comida más local, en el Carrer del Torrent de l'Olla, en Gràcia, se encuentra Cafè Pagés, que propone una amplia variedad de tapas españolas tradicionales. Es más, cada día, de 19.00 a 21.00 ho, están disponibles a dos euros. Entre ellas se encuentran las típicas patatas bravas, ensaladilla rusa e incluso butifarra con judías

Sabores de África y Europa

El siguiente establecimiento que recomienda es 'Bo de B' que ofrece bocadillos y ensaladas frescas de productos variados. Combinan sabores de India, África y Europa por un precio que oscila entre los 5 y los 10 euros.

Finalmente, para los amantes de la pasta la ‘tiktoker’ recomienda 'Pasta Lucia', un pequeño restaurante ubicado en el Carrer del Rossello 433, en Sagrada Familia donde ofrecen cajas de pasta a escoger. Para pedir se debe rellenar un formulario con la pasta, salsa, extras y bebida que se desee. Además, Sara recomienda probar los postres que ofrece el local.

Puedes dejar tu huella

Como curiosidad, el local permite a los clientes dejar su huella personal: ofrece rotuladores de color neón con los que se pueden pintar las paredes del establecimiento para dejar un mensaje o simplemente promocionar nuestras redes sociales.

Y es que Barcelona cuenta con infinidad de locales donde comer se convierte en una experiencia única y asequible para todos los bolsillos, donde la creatividad y los sabores locales o exóticos son el plato principal de la carta.  

@sarapostcard 🔐 4 SITIOS PARA COMER EN BARCELONA POR 5€ 💸 Aún no nos creemos que se pueda comer tan barato en el centro de Barcelona 😱 ¡Y lo mejor es que son comidas distintas y no el típico bocadillo! 🍕🥐 A Vol a Vol : una pequeña focaccieria italiana con unos croissants súper rellenos de pistachos deliciosos (1,5€) y unas pizzas muy ricas (3,5€) 📍 C/ de l'Atlàntida, 33 (Barceloneta) 🌯 Bo de B : ¡NO es un kebab! Son unos bocadillos al estilo marroquí con un montón de relleno. Aunque quizás tengas que hacer algo de cola porque siempre está entrando y saliendo gente, vale la pena. Sus bocadillos son una locura y llevan de todo aparte de que son muy amables. Nosotras probamos el de pollo y el de ternera que valen 5€ cada uno. 📍 Carrer de la Mercè, 35 (cerca de la Barceloneta, al lado de correos) 🧆 Café Pagés : TAPAS a 2€ 🤯 Tienen muchísimas opciones, nosotras te recomendamos 100% sus dados de brie rebozados ¡ESPECTACULARES! ⏰ De 19h a 21h cada día 📍 Carrer del Torrent de l'Olla, 27 (Gràcia) 🍝 Pasta Lucia: Si eres amante de la pasta, ¡este es tu sitio! Puedes escoger el tipo de pasta que te hacen al momento, la salsa y si le quieres añadir ingredientes. El precio es a partir de 6,90€ pero las raciones son abundantes y puedes comerlo allí o llevártelo. 📍 C/ del Rosselló, 433 (al lado de Sagrada Família) ✨ ¿Con quién vas a venir? ✨ #foodies #barcelona #comerenbarcelona #ruta #comida #bcn #foodiesbcn #comerbarato #rutadecomida #pasta #croissant #pizza #tapas #quecomerenbcn #barcelonablogger #dondecomerenbarcelona #thewonderworlds #sarapostcard ♬ sonido original - Sara Postcard

