El auge de residencias de estudiantes irrita a los vecinos de Collblanc: "Se encarecen los precios de la vivienda"

Los vecinos de los barrios de Collblanc y La Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ya han denunciado en multitud de ocasiones un aumento del número de pisos turísticos y de alquileres de temporada y/o por habitaciones. La zona, fronteriza con Barcelona y ubicada a pocos minutos del Camp Nou, se ha convertido en una golosina para este tipo de negocios. Ahora es el auge de otro modelo inmobiliario el que ha puesto en alerta a los vecinos: las residencias de estudiantes.

Las reacciones vecinales responden a la luz verde del Ayuntamiento de L'Hospitalet diera luz verde, el pasado mes de julio, a la construcción de dos nuevas residencias en el barrio de Collblanc. Que se suman a los tres edificios destinados a residencias para estudiantes que ya hay en la ciudad, todos ellos en el distrito de Collblanc-La Torrassa. Una de ellas está gestionada por Xior; y, las otras dos, por Nodis, además de una tercera que se está construyendo en las inmediaciones del Hospital de Bellvitge, en el otro extremo de la ciudad. La muestra de la preocupación sobre la presión turística en la ciudad reside en que el propio consistorio tiene suspendidas las licencias de pisos turísticos, medida que recientemente ha ampliado a los apartamentos.

Jofre Rojas, presidente de la Asociación de Vecinos de Collblanc-la Torrassa, lamenta que el aumento de las residencias juega un papel similar al de más pisos turísticos o viviendas alquiladas por habitaciones porque, si en estos centros un habitáculo ya cuesta más de 1.000 euros al mes, actúan como “un incentivo para encarecer los precios de las viviendas”. La inversión internacional en residencias estudiantiles ha ganado atractivo en los últimos años. Un informe publicado recientemente por por Atlas Real Estate refleja que el coste de vivir en una residencia de estudiantes en España ya alcanza los 900 euros al mes y acumula una subida de más del 20% en los últimos tres años. En el caso de los distritos de la zona norte de L’Hospitalet, un metro cuadrado más barato que el de la vecina Barcelona y la proximidad con el campus de la Universitat de Barcelona (UB) en la Diagonal multiplican el interés para este tipo de negocio.

“No son el único problema que tenemos, pero son una pata más de la especulación inmobiliaria. Es como hacer hoteles. Al final habrá más visitantes que autóctonos”, afirma Isidre Lorenzo, miembro de la plataforma Contra la Especulación Inmobiliaria y la Masificación Turística (CEIMT) de L’Hospitalet. Lorenzo echa en falta que, en una de las zonas más densamente pobladas de Europa, no se aprovechen los pocos solares disponibles para hacer vivienda protegida o equipamientos para los vecinos, y dice que la proliferación de inmuebles dedicados a residencias de corta duración llevan a que los vecinos de L'Hospitalet "se queden más limitados en el acceso a la vivienda". "Al final son como hoteles con la etiqueta de 'estudiantil", añade.

Una residencia de estudiantes del barrio de Collblanc de L'Hospitalet, junto a la que ahora se construirá un segundo edificio destinado a ese mismo uso. / Jordi Cotrina

En el Pleno en el que se aprobaron de forma provisional los planes urbanísticos para poder llevar a cabo la edificación de estos negocios, el concejal de Seguridad, Civismo y Recursos Humanos, José Antonio Alcaide (PSC), apeló a la titularidad privada de los solares en que se ubican para responder a las críticas de la oposición. "Como ayuntamiento no podemos ni debemos impedir de forma discrecional una tramitación que cumple con la legalidad", adujo el edil.

"[Las residencias] son equipamientos que revitalizan barrios degradados, dinamizan el comercio local y responden a la necesidad de alojamiento para jóvenes que estudian o investigan en la ciudad", añadió Alcaide . Pese a que todos los grupos de la oposición —ERC, PP, Vox y Comuns— votaron en contra y los socialistas gobiernan en minoría, el punto salió adelante gracias al voto de calidad del alcalde David Quirós, dado que la ausencia de un concejal del PP supuso que PSC y los demás partidos contasen con el mismo número de representantes.

Habitaciones de hasta 1.300 euros en un barrio con rentas bajas

Un vistazo rápido a las páginas web de las residencias ya activas en Collblanc permite ver que hay habitaciones para estudiantes, individuales, que se ofertan por encima de los 1.300 euros al mes. Hay algunas promociones más económicas que rondan los 700 euros, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenda que la media de los precios de los alquileres registrados en L’Hospitalet en el primer trimestre de este 2025, por pisos enteros, se situó en los 810 euros al mes. Eso sí, las residencias incluyen servicios de restauración, gimnasio, cine o biblioteca para los residentes.

Si bien la oposición tampoco es unánime entre los vecinos de Collblanc. Ejemplo de ello es Lourdes Herrero, de 59 años y vecina del barrio desde hace 32. Residente de la Travessera de Collblanc, donde Nodis tiene ya una residencia y busca construir un edificio anexo para este mismo uso, Lourdes celebra que se instale este tipo de negocio y dice que para ella es “mejor” porque “no molestan y no hacen ningún tipo de ruido”.

Sin embargo, Helena Martín, de la asociación Stop Degradació Collblanc-La Torrassa, insiste en que el aterrizaje de fondos de inversión, hoteles y negocios como las residencias hacen que "los servicios se encarezcan para los residentes porque todo se acomodan para el visitante, mientras que el local se va". En la misma línea, David Crespi, de la Coordinadora d’AMPAS Collblanc-la Torrassa, lamenta que, en un contexto de sobresaturación de las aulas, las administraciones no redoblen los esfuerzos para construir escuelas o guarderías, que, asevera, “son mucho más necesarias”. Recientemente, el Ayuntamiento de L'Hospitalet ha suspendido por un año las licencias de apartamentos turísticos. Un veto que se suma al ya aprobado en noviembre de 2024 para nuevos pisos turísticos, hostales, pensiones y albergues de juventud. No obstante, hoteles y residencias de estudiantes quedan fura de esta regulación.

El presidente de la asociación de vecinos, Jofre Rojas, más allá de las nuevas residencias, destaca el contraste con el que lidia un barrio tradicionalmente obrero —con secciones censales donde la renta media por persona no llega ni a los 10.000 euros al mes— en el que proliferan los alquileres por temporada. Un área donde una habitación para estudiantes puede superar los 1.000 euros mensuales, a la vez que, recuerda, cada vez son más frecuentes familias enteras, la mayoría de ellas de origen migrante, viviendo en una habitación, a veces, incluso sin derecho a usar la cocina o el comedor.

"Nos llegan muchos casos a la asociación que, además, se encuentran con una cohabitabilidad muy complicada. Luego hablan de salud mental", remacha Rojas. Las distintas entidades consultadas comentan que preparan movilizaciones de cara a septiembre para mostrar su rechazo al auge de los negocios para estancias breves. Este diario ha contactado con las residencias ya en funcionamiento del barrio de Collblanc, pero, en el momento de publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta.