El sol abrasador propulsa los paraguas solares en las calles de Barcelona

Los que estos días ponen barreras entre sus cabezas y el sol abrasador cuando han de pasar mucho rato en la calle suelen elegir gorras y sombreros. Por Barcelona, estos días pueden verse todo tipo de modelos, del Panamá al 'pescador', pasando por el tipo trilby de yute y un sinfín de opciones para evitar el pleno impacto solar. La novedad, propulsada por la ola de calor que vive la ciudad, es la creciente presencia de los llamados paraguas solares, parasoles portátiles, umbrellas o sombrillas, que amplían la sombra a casi todo el cuerpo y utilizan sobre todo los turistas, pero también barceloneses buscando ese pequeño alivio que promete una protección de hasta el 99% de los rayos ultravioleta.

Un grupo de turistas pasea con sombrillas por Barcelona. / EPC

El uso de estas sombrillas, visibles en todos los colores y tamaños este verano, está muy arraigado en países como Japón, donde protegerse del astro rey y mantener la piel sin broncear forma parte de su cultura. También en el norte de Europa, las epidermis más sensibles se blindan con estos mecanismos en épocas de altas temperaturas o durante sus viajes. Pero en Barcelona, donde ir a la playa está en el ADN local y tener un tono tostado forma parte del ritual estival, su uso era ínfimo hasta este verano.

Los turistas asiáticos han ido 'importando' su normalización, y su uso ya se ha extendido a muchas nacionalidades de tez blanca que quieran protegerse del sol o simplemente no cocerse estos días. Una curtida guía que recorre a diario las zonas turísticas con grupos de viajeros revela que este verano estos parasoles se han generalizado, pero aunque protegen de la radiación sol, algunos modelos crean "una especie de microclima" acumulando calor bajo ellos, con lo cual "se suda mucho". Por ese motivo, algunos usuarios prefieren optar por un paraguas convencional que haga de 'capota', aunque sin UPF50.

Paragua solar contra el inclemente sol de estos días en la capital catalana. / Zowy Voeten / EPC

En el paseo de Gràcia, a mediodía desfilan no pocos turistas ataviados con la susodicha sombrilla, que utilizan sobre todo ellas. Una señora alemana relata que le da más sombra que el sombrerito tipo pescador que luce su sonrosado marido, pero que además ha elegido este mecanismo para no despeinarse. "Con una gorra todo el día el pelo se queda fatal", ríe. Aunque el artilugio la obligue a destinar una mano a portarlo, al menos mientras van por las aceras soleadas o sin árboles.

La centenaria Sombrerería Mil de la calle de Fontanella es lugar de referencia este tórrido verano para cualquiera que quiera blindar su cabeza de una insolación en la vía pública. Lo tienen todo para vestirla, sea informalmente o con elegancia. Pero corroboran el auge que las "umbrellas" o paraguas solares están viviendo desde junio. "Las compran viajeros de todas las nacionalidades, pero cada vez más barceloneses", explican a este diario.

De doble uso o solo sombrillas

Detallan a los neófitos que las hay de varios tipos, o bien solo de protección solar, o el más habitual modelo con dos funciones, que lo mismo sirve de paraguas y es impermeable, que de escudo solar, ya que incorpora una capa aislante de las radiaciones. Al haber muchos modelos plegables, pueden llevarse cómodamente en el bolso para ser abiertas tanto en caso de sol achicharrante como de tormenta imprevista.

Explican que este año han ampliado su gama, en venta tanto en la tienda física como en su web, y que cuentan con proveedores locales. Es decir, que no se trata de un artículo importado masivamente.

Una mujer se protege bajo una sombrilla en el centro de Barcelona, esta semana. / Zowy Voeten / EPC

Sin embargo, los bazares chinos son uno de sus principales distribuidores, como mínimo para compras de urgencia. A partir de 4,5 euros pueden adquirirse los modelos para lluvia y sol, relatan en un multibazar de la calle de València. Los tienen lisos y estampados, y afirman que este año han despachado "bastantes". No en vano están cerca de la ruta a pie que se configura entre paseo de Gràcia, plaza de Catalunya y la Rambla, con varios tramos de sol inclemente.

En venta online, el arsenal de opciones es infinito. Desde ultraligeros de 220 gramos y apenas un palmo, a otros modelos más pesados pero válidos para llevar en pareja. De modelos 'low cost' a más de 50 euros, muchos de los cuales prometen reducir entre 3 y 5 grados la temperatura a su sombra. Los hay con varillas de fibra reforzadas, antiviento, con mastil de madera y más. Curiosamente, en Barcelona apenas se ven en la venta ambulante, pero todo se andará...