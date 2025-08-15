Práctica controvertida
¿Puede un restaurante de Barcelona cobrar suplemento por reserva? Sí, pero con matices
Una noticia se viralizó hace unos días: un restaurante de Girona había cobrado un suplemento a unos clientes que reservaron mesa y finalmente no se presentaron. El establecimiento argumentó "gastos de gestión". La Diputación de Barcelona (DIBA) ha atajado la casuística con respecto a los restaurantes de la provincia. "¿Es legal esta práctica?", se pregunta la administración en un comunicado.
Desde el Servicio de Apoyo a las Políticas de Consumo de la DIBA afirman que sí, pero con matices. Y explican que los establecimientos pueden fijar una compensación que "no sea desproporcionada, por cancelación o no comparecencia, siempre que este hecho esté debidamente informado". "Si nos cobran una cantidad previa a la hora de reservar, será necesario descontar este importe de la minuta final", afirman fuentes de la DIBA.
El servicio provincial recuerda que en caso de problemas o desavenencias, los clientes siempre pueden pedir la hoja oficial de reclamación en el establecimiento. Si no se ha obtenido respuesta en el plazo de 30 días o la respuesta no ha sido satisfactoria, es posible contactar con el servicio público de consumo de nuestro ayuntamiento.
El Servicio de Apoyo a las Políticas de Consumo de la DIBA comparte algunos consejos y despeja dudas que pueden surgir a la hora de salir a cenar en una terraza o salir a tomar una bebida refrescante en familia:
- La carta. Los precios de comida y bebidas deben ser el total, sin conceptos como “IVA no incluido” o “precio según mercado” y la información debe presentarse por escrito, en papel o pizarras. Nunca sólo en un QR (no todo el mundo tiene teléfono inteligente ni debe llevar teléfono encima). La información debe figurar, al menos, en catalán y debe especificarse claramente la presencia de alimentos que pueden provocar alergias o intolerancias.
- El ticket. El establecimiento no puede cobrar por productos no solicitados, como el pan. Tampoco debe descontarlos cuando el cliente pide un menú cerrado y no consume, por ejemplo, postre. Pueden cobrar un precio diferente por sentarse en la terraza en vez de la barra, pero es necesario que se indique de forma clara y visible el precio para cada caso. También debe estar especificada la cantidad mínima aceptada para pagos con tarjeta. Por cierto, el pago en efectivo hasta 1.000 euros siempre debe ser aceptado.
- El servicio. Los establecimientos de restauración son locales públicos y su acceso es libre. Sin embargo, el titular del local puede ejercer el derecho de admisión, siempre por motivos objetivos, justificados y no discriminatorios. También puede limitar el tiempo de estancia o imponer un gasto mínimo, siempre que haya informado antes de la reserva o de la consumición, y puede prohibir o limitar el consumo de comidas o bebidas distintas de las comercializadas en el local.
