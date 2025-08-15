Problema en la infraestructura
Una incidencia en la estación de França de Barcelona provoca retrasos en cinco líneas de Rodalies
Un problema en la infraestructura ha afectado durante una hora la circulación de los trenes con origen o destino a esta parada
Glòria AyusoGlòria Ayuso
Periodista
Una incidencia en la estación de França de Barcelona provoca retrasos en cinco líneas de Rodalies: la R2 Sur, la R14, la R15, la R16 y la R17.
Poco antes de las tres de la tarde de este viernes, un problema en la infraestructura en la estación ha afectado a los trenes con origen o destino a esta parada. En especial ha afectado a la línea R2 Sur. Los trenes con origen y destino Vilanova i la Geltrú de la línea han quedado momentáneamente suprimidos, según ha informado Renfe. Los trenes de la misma línea pero con origen o destino Sant Vicenç de Calders han efectuado parada en todas las estaciones.
Los técnicos de Adif han trabajado en su resolución, y al cabo de una hora, aproximadamente, se ha podido solventar el problema. No obstante, aunque los trenes han ido recuperando a partir de las 16:00 horas sus frecuencias habituales, se han mantenido las demoras.
