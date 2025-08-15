Una incidencia en la estación de França de Barcelona provoca retrasos en cinco líneas de Rodalies: la R2 Sur, la R14, la R15, la R16 y la R17.

Poco antes de las tres de la tarde de este viernes, un problema en la infraestructura en la estación ha afectado a los trenes con origen o destino a esta parada. En especial ha afectado a la línea R2 Sur. Los trenes con origen y destino Vilanova i la Geltrú de la línea han quedado momentáneamente suprimidos, según ha informado Renfe. Los trenes de la misma línea pero con origen o destino Sant Vicenç de Calders han efectuado parada en todas las estaciones.

Los técnicos de Adif han trabajado en su resolución, y al cabo de una hora, aproximadamente, se ha podido solventar el problema. No obstante, aunque los trenes han ido recuperando a partir de las 16:00 horas sus frecuencias habituales, se han mantenido las demoras.