¿Te han robado el móvil en Barcelona? Una nueva web de Mossos permite buscarlo

Una nueva web lanzada por los Mossos d'Esquadra permite buscar si la policía catalana ha encontrado alguno de los teléfonos móviles que se roban día a día en Barcelona. Por el momento, el proyecto empieza por el millar de teléfonos hurtados que se recuperaron el pasado mes de julio en una operación policial en la capital.

Si t’han robat el mòbil, potser ja el tenim! 📱

Hem recuperat molts terminals sostrets en les darreres investigacions policials.

Entra a la nostra web, posa l’IMEI i comprova-ho ara:https://t.co/t1xeem5aD2 pic.twitter.com/YkDjM9gbro — Mossos (@mossos) August 13, 2025

Para saber si un móvil sustraído es uno de los requisados, basta con escribir en un buscador el número de IMEI del dispositivo y, en caso de obtener una respuesta positiva del sistema, es necesario comunicarlo al cuerpo policial para verificar la información.

El IMEI es un número de 15 dígitos que permite identificar el dispositivo y que se halla escrito en la caja del teléfono.