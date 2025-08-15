Ayuda a la ciudadanía

¿Te han robado el móvil en Barcelona? Una nueva web de Mossos permite buscarlo

La policía catalana lanza un aplicativo para rastrear dispositivos que, por el momento, sólo contempla los hallados el pasado mes de julio

El móvil, el objeto más deseado por los ladrones en Barcelona: siete gráficos sobre la delincuencia en la ciudad

Barcelona
Una nueva web lanzada por los Mossos d'Esquadra permite buscar si la policía catalana ha encontrado alguno de los teléfonos móviles que se roban día a día en Barcelona. Por el momento, el proyecto empieza por el millar de teléfonos hurtados que se recuperaron el pasado mes de julio en una operación policial en la capital.

Para saber si un móvil sustraído es uno de los requisados, basta con escribir en un buscador el número de IMEI del dispositivo y, en caso de obtener una respuesta positiva del sistema, es necesario comunicarlo al cuerpo policial para verificar la información.

El IMEI es un número de 15 dígitos que permite identificar el dispositivo y que se halla escrito en la caja del teléfono.

