Infraestructura clave

La ACA estudiará cómo regenerar el agua de la depuradora de Mataró y recargar el acuífero de la riera de Argentona

El Govern inicia los trámites y saca a licitación el proyecto, que acepta ofertas hasta el 15 de septiembre

Mataró reaprovechará el agua depurada para usos urbanos, agrícolas e industriales

Imagen de archivo de una depuradora de agua en Tordera.

Imagen de archivo de una depuradora de agua en Tordera. / Consell Comarcal del Maresme

ACN

ACN

Mataró
La Agència Catalana de l'Aigüa (ACA) estudiará cómo regenerar el agua de la depuradora de Mataró (Maresme) y recargar el acuífero de la riera de Argentona. El Govern ha iniciado los trámites y ha sacado a licitación un contrato para definir las posibles alternativas de remodelación, que acepta ofertas hasta el 15 de septiembre y tiene un presupuesto cercano a los 90.000 euros.

El proyecto servirá también para definir el diseño y las dimensiones de la futura Estación de Regeneración de Agua (ERA) de la capital del Maresme. Todo ello pretende incrementar la disponibilidad de agua en los municipios de la zona.

Actualmente, la depuradora de Mataró tiene una capacidad de tratamiento máximo de 57.000 metros cúbicos al día, aunque de media trata 20.000, menos de la mitad.

Esta agua depurada se vierte al mar y el objetivo de la ACA es que el nuevo proyecto aproveche todo el caudal y lo aporte al acuífero de la riera de Argentona.

La ACA estudiará cómo regenerar el agua de la depuradora de Mataró y recargar el acuífero de la riera de Argentona

