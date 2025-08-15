Detenida una mujer en Gavà por agredir y causar lesiones a otras personas en Gandesa

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 10 de agosto a una mujer de 32 años como supuesta autora de un delito de lesiones. Los hechos ocurrieron el mismo día sobre las 18.45 horas cuando la policía fue requerida por una pelea entre un grupo de personas en la plaza del Comerç de Gandesa (Terra Alta) donde tres personas habían agredido y lesionado a tres miembros de una familia.

Posteriormente, los agentes pudieron ubicar a los agresores fugitivos en una estación de autobuses donde habrían cogido un bus hacia Barcelona. La mañana del día 11 de agosto, una de las mujeres escabullidas fue interceptada y detenida en Gavà (Baix Llobregat) por los Mossos d'Esquadra cuando pretendía continuar el trayecto hasta el aeropuerto Barcelona-El Prat con la intención de marcharse del país.

El día de los hechos, cuando los Mossos fueron alertados de una pelea, los agentes localizaron a un hombre, una mujer y el hijo menor de ésta, quienes presentaban heridas sangrientas en varias partes del cuerpo. En el suelo también se podían observar numerosas sillas tiradas pertenecientes a la terraza de un bar, botellas de cristal rotas y restos de sangre, según explica la policía a través de un comunicado.

Los agentes fueron informados por las personas heridas que habían sido agredidas por parte de un hombre y dos mujeres que después se habían marchado rápidamente del lugar. Los tres agresores, pertenecientes también a una misma familia, habían atacado a las tres víctimas con botellas de cristal rotas cuando estas estaban sentadas en la terraza de un bar. El motivo de ese ataque habría sido una discusión previa ocurrida la misma tarde entre las víctimas y otros familiares de los agresores.

Los tres heridos fueron atendidos por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en el lugar de los hechos. Una vez estabilizados y evaluada la gravedad de las heridas, el hombre y la mujer fueron trasladados al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, mientras que el menor estaba dirigido al Centro de Asistencia Primaria (CAP) de Gandesa. Tras detener a uno de los presuntos autores, la policía sigue haciendo gestiones para localizar y detener a los otros dos agresores implicados en estos hechos delictivos. La detenida pasó a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Gavà el pasado 11 de agosto.