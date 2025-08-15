Suceso

Detenida una mujer en Gavà por agredir y causar lesiones a otras personas en Gandesa

La agresora pretendía ir hasta el aeropuerto de Barcelona-El Prat con la intención de irse del país

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

ACN

ACN

Gavà
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 10 de agosto a una mujer de 32 años como supuesta autora de un delito de lesiones. Los hechos ocurrieron el mismo día sobre las 18.45 horas cuando la policía fue requerida por una pelea entre un grupo de personas en la plaza del Comerç de Gandesa (Terra Alta) donde tres personas habían agredido y lesionado a tres miembros de una familia.

Posteriormente, los agentes pudieron ubicar a los agresores fugitivos en una estación de autobuses donde habrían cogido un bus hacia Barcelona. La mañana del día 11 de agosto, una de las mujeres escabullidas fue interceptada y detenida en Gavà (Baix Llobregat) por los Mossos d'Esquadra cuando pretendía continuar el trayecto hasta el aeropuerto Barcelona-El Prat con la intención de marcharse del país.

El día de los hechos, cuando los Mossos fueron alertados de una pelea, los agentes localizaron a un hombre, una mujer y el hijo menor de ésta, quienes presentaban heridas sangrientas en varias partes del cuerpo. En el suelo también se podían observar numerosas sillas tiradas pertenecientes a la terraza de un bar, botellas de cristal rotas y restos de sangre, según explica la policía a través de un comunicado.

Los agentes fueron informados por las personas heridas que habían sido agredidas por parte de un hombre y dos mujeres que después se habían marchado rápidamente del lugar. Los tres agresores, pertenecientes también a una misma familia, habían atacado a las tres víctimas con botellas de cristal rotas cuando estas estaban sentadas en la terraza de un bar. El motivo de ese ataque habría sido una discusión previa ocurrida la misma tarde entre las víctimas y otros familiares de los agresores.

Los tres heridos fueron atendidos por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en el lugar de los hechos. Una vez estabilizados y evaluada la gravedad de las heridas, el hombre y la mujer fueron trasladados al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, mientras que el menor estaba dirigido al Centro de Asistencia Primaria (CAP) de Gandesa. Tras detener a uno de los presuntos autores, la policía sigue haciendo gestiones para localizar y detener a los otros dos agresores implicados en estos hechos delictivos. La detenida pasó a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Gavà el pasado 11 de agosto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
  2. Girona, Montcada e Igualada: las tres ciudades catalanas donde más crece el fraude eléctrico por plantaciones de marihuana
  3. Un acertante de Santa Coloma de Gramanet gana 2,4 millones con la Bonoloto
  4. Barcelona activa la alerta por calor intenso durante el día y declara la emergencia por noches tórridas
  5. Fiesta Mayor de Castelldefels 2025: conciertos y otras actividades
  6. La Monumental pasma al turismo que baja del autocar a sus puertas: '¿No se puede entrar?
  7. ¿Qué centros comerciales abren hoy 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?
  8. Los bares de Gràcia, en pie de guerra por un veto a barras extra durante las fiestas y un error administrativo sobre terrazas

La ACA estudiará cómo regenerar el agua de la depuradora de Mataró y recargar el acuífero de la riera de Argentona

La ACA estudiará cómo regenerar el agua de la depuradora de Mataró y recargar el acuífero de la riera de Argentona

Detenida una mujer en Gavà por agredir y causar lesiones a otras personas en Gandesa

Detenida una mujer en Gavà por agredir y causar lesiones a otras personas en Gandesa

¿Te han robado el móvil en Barcelona? Una nueva web de Mossos permite buscarlo

¿Te han robado el móvil en Barcelona? Una nueva web de Mossos permite buscarlo

Cómo llegar a las Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona: líneas de metro y bus

Cómo llegar a las Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona: líneas de metro y bus

¿Puede un restaurante de Barcelona cobrar suplemento por reserva? Sí, pero con matices

¿Puede un restaurante de Barcelona cobrar suplemento por reserva? Sí, pero con matices

El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos

El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos

¿Qué centros comerciales abren hoy 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?

¿Qué centros comerciales abren hoy 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?

Las obras en la L4 del metro de Barcelona volverán a cortar la línea este otoño

Las obras en la L4 del metro de Barcelona volverán a cortar la línea este otoño