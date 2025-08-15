Cómo llegar a las Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona: líneas de metro y bus

Las Fiestas de Gràcia son uno de los eventos más esperados del año para muchos barceloneses, y miles de personas se desplazarán hasta la Vila de Gràcia del 15 al 21 de agosto para ver actividades de cultura popular, conciertos y las famosas calles decoradas. Ya que habrá cortes y afectaciones de tráfico, es importante tener en cuenta el transporte público de Barcelona para llegar hasta las Fiestas de Gràcia. Aquí te contamos todo lo que debes saber, incluyendo cortes que afectan una de las líneas principales de metro que llegan al barrio de Gràcia.

Este año 2025, la fiesta mayor de la Vila de Gràcia tendrá lugar del viernes 15 hasta al jueves 21 de agosto, y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomienda el uso del metro para llegar a las fiestas. De hecho, la red de metro de Barcelona funcionará durante 67 horas seguidas sin interrupción, desde las 5 de la madrugada del viernes 15 de agosto hasta las 12 de la noche del domingo 17, para atender el pico de demanda del fin de semana.

Se puede llegar en metro a Gràcia mediante la línea L3 (paradas Lesseps, Fontana o Diagonal), la L4 (Verdaguer) o la L5 (Diagonal o Verdaguer). Además de ampliar el horario, TMB también reforzará el servicio de la L3 con más trenes y destinará más personal de atención y seguridad a las estaciones de Gràcia.

Para los usuarios de la L4, es importante recordar que durante este verano se están realizando obras de mejora en la línea. Por este motivo, no hay servicio de metro entre las estaciones Verdaguer y Trinitat Nova, lo que incluye la gran puerta de entrada a la Vila que es Joanic. Para desplazarse por el tramo sin servicio, TMB ha habilitado autobuses lanzadera gratuitos que paran en las estaciones afectadas por las obras.

Aunque TMB recomienda utilizar el metro para llegar a las fiestas de Gràcia, también se puede acceder en autobús, concretamente a través de las líneas D40, D50, H6, H8, H10, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 114 y 116.

Itinerarios seguros para volver a casa

La Fundació Festa Major y el Distrito de Gràcia reafirman la política de tolerancia cero hacia cualquier tipo de agresión machista, iniciada en 2018. Este 2025 se añade la campaña contra las agresiones LGTBIfóbicas, con un espacio compartido en el punto lila, que se encontrará en la plaza de la Revolución, donde se podrá recibir asesoramiento en caso de agresiones homófobas por técnicos del Observatori contra la Homofòbia.

Además, cada noche de fiesta mayor habrá tres parejas de informadores itinerantes por todos los espacios de la fiesta. Las comisiones de fiestas también se han unido a esta iniciativa feminista y establecerán puntos lila autogestionados en la plaza de la Vila, la calle Progrés, la calle Llibertat, la calle La Perla y la Plaza del Sol.

Como en la anterior fiesta mayor de Gràcia, la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra gestionan forma conjunta tres itinerarios seguros para prevenir cualquier tipo de conducta delictiva y contra la libertad sexual. En los tres hay patrullaje preventivo, en especial de noche. El primer itinerario va de la plaza Lesseps hasta Diagonal a través de la calle Gran de Gràcia. El segundo itinerario parte de la plaza Gal·la Placídia, continúa por Travessera de Gràcia, pasa por la plaza Joanic y sigue hasta Bruniquer. Por último, el tercer itinerario va desde la plaza Lesseps por Torrent de l’Olla hasta llegar a Còrsega.