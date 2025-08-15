Las obras en la L4 del metro de Barcelona volverán a cortar la línea este otoño

Las interrupciones con las que parte de las rutas del metro quedan inoperativas a causa de obras son rutina desde hace años en Barcelona en fechas festivas y periodos habituales de vacaciones para la mayoría. Al margen de dos paradas afectadas desde junio en la Línea 11 por reformas, la Línea 4 concentra la principal pausa en el servicio con siete estaciones en las que los trenes no transitan este verano, época en que siempre se abre un paréntesis en algunos puntos del suburbano barcelonés. El trayecto completo en la L4 se recobrará en septiembre, pero no será por mucho tiempo: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tiene en perspectiva otro corte más en la línea amarilla antes de fin de año.

La compañía prevé que el paso del metro se detenga entre las paradas de Urquinaona y La Pau durante tres o cuatro días coincidiendo con el puente de la Constitución, del 6 al 8 de diciembre. Durante esas fechas, la circulación en la L4 quedará suspendida en principio en 11 estaciones -la mitad de las que componen la línea- y se mantendrá entre Passeig de Gràcia y Trinitat Nova.

No obstante, TMB explica que “aún se está trabajando en la planificación de los trabajos para intentar que el corte total del servicio afecte solo de Urquinaona a Besòs”. De ser así, se conservaría la conexión entre el Besòs y el intercambiador de La Pau durante la alteración en el servicio. Aunque les separa solo una parada, es un enlace frecuentado para hacer trasbordo con la L2.

La afectación en la L4 a finales del próximo otoño se debe a una nueva tanda de obras. En ese caso, el trayecto que se dejará sin cubrir será objeto de diferentes trabajos de señalización, correspondientes al sistema de control de trenes basado en comunicaciones. TMB alega que los cambios “permitirán incrementar la fiabilidad del servicio en ese tramo”, que abarca desde un extremo de Barcelona al centro de la ciudad.

La interrupción durante el puente de diciembre es la única que TMB augura en la red de metro en lo que queda de año tras las de este verano. La compañía corrige así la planificación que figuraba en su presupuesto y el programa de inversiones para 2025, en que preveía dos cortes durante el otoño. Por un lado, proyectaba que los trenes no recorrieran el tramo entre Bogatell y La Pau durante unas dos semanas. Aparte, se contemplaba otra posible suspensión del servicio de tres días entre Bogatell y Barceloneta. En un primer momento, la compañía explicó a EL PERIÓDICO que ambas alteraciones tendrían lugar antes de acabar el año, pero finalmente ha rectificado sus planes.

Unos viajeros observan el mapa de la Línea 4 del metro en la parada de Bogatell, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

Reforma por 7,2 millones de euros

Aunque los trenes circularán sin variaciones, se preparan unos arreglos entre Bogatell y Barceloneta. El Departament de Territori se encarga de ella. La conselleria informa de que, en principio, se planificó que los convoyes no transitaran entre las tres paradas, pero luego se comprobó que se podían acometer las obras por la noche, sin paralizar el metro. Esas labores nocturnas sin afectación al servicio corresponden a la segunda fase de las adecuaciones para que la estación de Ciutadella-Vila Olímpica sea accesible para personas con movilidad reducida. Territori confía en que la remodelación se haga en septiembre.

A diferencia de las pausas de este verano y el próximo diciembre por remodelaciones que competen a TMB, las mejoras de accesibilidad son responsabilidad de Territori. La conselleria ha encomendado las obras para adaptar la parada de Ciutadella-Vila Olímpica a personas con discapacidad a la empresa pública Infraestructures.cat, por un total de 7,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 19 meses.

El plan contempla instalar tres ascensores (uno de la calle al vestíbulo y dos del vestíbulo a los andenes), extender una pasarela por encima de las vías que conecte con los elevadores, facilitar la entrada a los pasajeros alzando el andén y desplegar un itinerario para invidentes con pavimento táctil diferenciado. El primer tramo para acondicionar la estación de Ciutadella-Vila Olímpica comenzó el año pasado y la circulación de trenes se detuvo durante cinco días de la Semana Santa de 2024 entre Bogatell y Barceloneta.

Estaciones sin ascensores

En la red de metro de Barcelona quedan ocho estaciones pendientes de adaptarse con ascensores y otras instalaciones adecuadas para viajeros con movilidad reducida. Además de Ciutadella-Vila Olímpica, las obras están iniciadas en las parada del Clot (L1 y L2) y Verdaguer (L4 y L5). Precisamente, los trenes de la L2 en dirección Paral·lel pasan sin detenerse hasta el domingo en el andén de Clot, cerrado al público esta semana para continuar con las obras de accesibilidad empezadas hace un año.

Una boca de salida de la estación de Bogatell, en la Línea 4 del metro de Barcelona. / ZOWY VOETEN

Por otro lado, la remodelación del vestíbulo y los andenes de la L5 de Plaça de Sants está pendiente de adjudicarse, mientras que la de los espacios de la L1 en la misma parada están en proceso de redactarse el proyecto. El plan para reformar Urquinaona (L1 y L4) está encargado.

Antes del corte que TMB programa para el otoño, tendrá que finalizar primero los dos en marcha este verano. Los trenes no se desplazan entre Verdaguer y Trinitat Nova desde el 25 de junio. La circulación entre Verdaguer y Maragall se restablecerá el 1 de septiembre. La L4 al completo volverá a estar operativa de punta a punta a partir del 7 de septiembre, cuando la normalidad retornará también a la L11.