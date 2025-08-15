Temperaturas tórridas
Barcelona activa el plan de actuación ante la alerta máxima por la ola de calor en Catalunya
El ayuntamiento intensifica las labores de información y control de población vulnerable frente a la predicción de que se superen los 34,2 grados en la ciudad
Ola de calor en Catalunya y resto de España hoy, en directo
Europa PressEuropa Press
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet. Consolidada como una de las mayores agencias del país,8 difunde mayoritariamente en castellano durante las 24 horas del día y cuenta con corresponsalías en todas las comunidades autónomas de España.
El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este viernes el Plan Básico de Emergencia Municipal de Ola de Calor en fase de alerta, a raíz del aviso del Servei Meteorològic de Catalunya por una situación meteorológica de peligro, ya que está previsto que se superen los 34,2 grados en la ciudad. A través de los servicios de teleasistencia, atención domiciliaria y de los centros de servicios sociales, el ayuntamiento realiza labores de información, seguimiento y control sistemático de las personas en situación de vulnerabilidad, según ha informado esta tarde.
En aquellos casos en los que se considere conveniente, se activan medidas para evitar que las personas con mayor riesgo salgan a la calle en las horas del día de mayor calor. Se trata de evitar con la entrega puntual de comidas a domicilio, el reparto de ventiladores o la atención personalizada en la vivienda.
La activación de la fase de alerta supone intensificar las tareas de información y seguimiento de colectivos vulnerables. El Ayuntamiento de Barcelona lo tiene activado de forma ordinaria del 15 de junio al 15 de septiembre.
Asimismo, el consistorio ha activado el Plan de Actuación Municipal para Riesgo de Incendios Forestales en Fase de Alerta. El protocolo se ha establecido a raíz de que la Generalitat haya declarado el Nivel 3 del Plan Alfa en el Barcelonès.
